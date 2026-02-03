Situs inversus se najčešće otkriva slučajno, ne zahteva lečenje, ali je važno da zdravstveni radnici znaju za njega zbog pravilne dijagnoze i terapije

Tokom virtuelnog intervjua sa Ketrin Hol 2020. godine, O'Hara – koja je umrla 30. januara u 71. godini – otvoreno je govorila o svojoj dijagnozi dekstrokardije sa situs inversusom koju je kasnije nosila kroz život.

Dekstrokardija je retka kongenitalna (prisutna pri rođenju) srčana mana kod koje se srce nalazi na desnoj strani grudnog koša umesto na normalnoj levoj strani. Sama po sebi obično ne izaziva probleme, ali se često javlja uz druga stanja koja mogu imati ozbiljne posledice po srce, pluća i druge vitalne organe, prema Johns Hopkins Medicine.

Stanje takođe može uzrokovati da se i drugi organi nalaze na suprotnoj strani tela. Postoji i levokardija sa situs inversusom, kada je srce na levoj strani, ali su ostali organi na suprotnoj strani. Ova vrsta je ređa i često povezana sa drugim srčanim manama.

Situs inversus pogađa oko 1 od 10.000 ljudi i češće je kod muškaraca. Genetska mutacija u jednom ili više gena uzrokuje situs inversus. Više od 100 gena povezano je sa ovim defektima, prema klinici Kleveland. Situs inversus se nasleđuje autosomno recesivnim obrascem, što znači da oba roditelja moraju preneti mutirani gen na decu da bi ona nasledila stanje.

Faktori rizika

Postoji mnogo razloga za pojavu situs inversusa, faktori rizika uključuju:

porodičnu anamnezu srčanih mana

porodičnu anamnezu nesrčanih anomalija

dijabetes kod majke

korišćenje lekova za suzbijanje kašlja tokom trudnoće

korišćenje duhanskih proizvoda tokom trudnoće

Simptomi Osoba sa situs inversusom možda neće razviti nikakve simptome. Iako organi nisu na uobičajenom mestu, često su funkcionalni, pa osoba ne primećuje znakove ili komplikacije. Ako postoji drugo stanje ili defekt, mogu se pojaviti simptomi druge bolesti ili poremećaja.

Na primer:

srčani defekti mogu izazvati probleme sa srcem

primarna cilijarna diskinezija može izazvati nakupljanje sluzi u plućima, što vodi ka hroničnom bronhitisu i sinusitisu

Nije poznato da li je dekstrokardija sa situs inversusom uzrokovala O'Harinu smrt.

- Ja sam čudakinja, da! - rekla je O'Hara, koja je dijagnozu saznala pre više od 20 godina tokom rutinskog pregleda sa suprugom. Volim zapadnu medicinu, samo ne želim biti deo nje. Ali morala sam se testirati na tuberkulozu kada je naše najmlađe dete išlo u vrtić i otišla sam kod muževog lekara, a on je rekao da napravimo neke osnovne pretrage, a jedna od njih je bio EKG - objasnila je.

Pozvao nas je u svoj kabinet i rekao: - Vi ste prvi koga sam upoznao sa ovim stanjem!, rekla je O'Hara o lekaru koji je otkrio njenu dijagnozu. Ne znam ni ime, jer ne želim da znam ime. Nešto kardio-inversus. A onda dekstrokardija i nešto inversus. Ljudi će misliti da sam toliko neupućena da to ne znam, ali nekako ne želim da znam. Jer nisam znala pre toga.

Ona je jedna od sedmoro dece. - Nikad nisam ništa čula o ovome ni od koga. Pomislila sam na svoju braću i sestre i pitala se da li znaju gde se u telu nalaze njihova srca.

Dijagnoza i lečenje situs inversusa

Situs inversus se često otkrije slučajno, tokom pregleda iz drugog razloga. Lekar ga može posumnjati slušanjem srca, jer su otkucaji najjači na desnoj strani grudnog koša. Dijagnoza se potvrđuje snimanjima kao što su:

rendgen

ultrazvuk

CT skener

MR

Većina ljudi nema simptome i ne zahteva lečenje. Terapija je potrebna samo ako postoje druge pridružene bolesti. Položaj organa se ne menja operacijom, ali je važno da svi lekari znaju za ovo stanje, jer može otežati dijagnostiku i hirurške zahvate.