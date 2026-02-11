Slušaj vest

Doktorka Obradović se pored redovnog rada kao lekar opšte medicine, više od 57 godina bavi i volonterskim radom u Crvenom krstu, a ovo priznanje došlo je kao kruna humanosti, zalaganja, stručnosti i empatije.

- Iako je već prošlo nekoliko dana, još uvek sam uzbuđena zbog nagrade, emocije mi nadiru, jer sam već 57 godina u Crvenom krstu. Ovo priznanje ne doživljavam kao lično, već kao potvrdu vrednosti koje Crveni krst nosi, a to su pre svega humanost, solidarnost i briga za čoveka. Dobila sam na stotine divnih poruka zahvalnosti i podrške. Na ovaj način pokazujemo svima šta je humanost, pokazujemo ljudima kako da i oni brinu o ljudima, proslava Crvenog krsta zato i nosi naziv “Briga za čoveka”. Uvek govorim da je Crveni krst jedan virus koga ne treba suzbijati već mu pomoći da pređe u pandemiju, jer humanost nema rok trajanja.

Ovo priznanje ne doživljavam kao lično, već kao potvrdu vrednosti koje Crveni krst nosi, a to su pre svega humanost, solidarnost i briga za čoveka Foto: Privatna Arhiva

Nikada nisam vratila nijednog pacijenta

Naša sagovornica ističe da je za 57 godina naučila da pomaganje drugima nije obaveza već privilegija.

- Svaki osmeh, svaka pružena ruka, svaka teška situacija, a bilo ih mnogo za ovih 57 godina, preko zemljotresa, poplava i smrti ratova i drugih teških situacija u kojima smo bili zajedno, ostavili su u meni veliki trag i moram da priznam da su me oblikovali i kao čoveka, a posebno kao lekara.

Tokom svoje karijere doktorka nikada nije vratila nijednog pacijenta i nije odlazila na bolovanje.

- Kao lekar sam naučila da lečim bolest, ali moram da priznam da sam kroz Crveni krst naučila nešto mnogo važnije i mnogo plemetnije bez čega znanje u lečenju ne može da ide, a to je da lečim strah, usamljenost, da vraćam nadu koja ponekad tiho nestaje. U tim trenucima za čoveka Crveni krst koji je na mojoj uniformi nije samo znak već je i podrška i obećanje da pacijent nije sam.

Doktorka ističe da zahvalnost za dobijanje ovog najvećeg priznjanja deli sa svim volonterima, saradnicima, sa zaposlenima i prijateljima Crvenog krsta Foto: Privatna Arhiva

Priznaje da je za sve ove godine osetila i bol i hrabrost i suze i osmeh. Ističe da je najveća snaga medicine i humanosti pre svega u toploj reči, u prisustvu i spremnosti da ostanemo uz čoveka i onda kada mu je najteže, kada nema leka.

- Ljudima podrška i topla reč tada puno znače. Nije važno samo pacijentu dati lek, bitno je objasniti mu sve, važna je lepa reč. Zato sam ostajala i po dva, tri i više sati duže na poslu, ali nikada pacijenta nisam vratila i svi su bili i te kako jako zadovoljni.

"Zahvalila bih Crvenom krstu na poverenju i podršci, što zajedno dokazujemo da je humanost i briga za čoveka osnovna i najvažnija profesija" - kaže dr Obradović Foto: Print Screen Instagram/ dr Biserka Obradović

Pozitivna energija se uvećava kroz pomoć drugima

Doktorka ističe da zahvalnost za dobijanje ovog najvećeg priznjanja, ordena Crvenog krsta, deli sa svim volonterima, saradnicima, sa zaposlenima i prijateljima Crvenog krsta.

- Bez zajedništva i međusobne zajedničke podrške ništa od ovoga ne bi bilo. Bez razlike da li se nalazimo u miru ili katastrofama, u ratu, moramo ići zajedno, moramo se pomagati. Zahvalila bih Crvenom krstu na poverenju i podršci, što zajedno dokazujemo da je humanost i briga za čoveka osnovna i najvažnija profesija. Moramo znati da punimo svoj organizam pozitivnom energijom. A pozitivna energija se baš stiče na takav način, kroz pomoć drugima.

