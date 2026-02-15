Jovana se bori sa melanomom, koji se proširio na pluća i mozak

Jovana Aleksić (35) iz Pirota se već nekoliko godina bori sa melanomom, koji joj do pre dve godine "nije pravio problem". Međutim, te 2024. se proširio na pluća i mozak. Očajna jer su iscrpljene sve medicinske metode i terapije u ovoj borbi, čula je za lečenje ruskom vakcinom protiv raka. "Guglala" je, pronašla profesora dr Vladimira Jakovljevića u Kragujevcu koji ju je odveo u Moskvu i sa tamošnjim stručnjakom uradili detaljnu analizu. Tako je postala prva pacijentkinja iz Srbije koja će primiti rusku vakcinu protiv melanoma. U isto vreme i uzbuđena i uplašena i kaže da ništa ne može da izgubi, dok može mnogo da dobije - novu šansu za život i vreme sa svojim osmogodišnjim sinom i suprugom.

- Ja sam, za sada, dobro, stabilno. U junu će biti dve godine otkad imam metastaze na plućima i na mozgu. Te 2018. godine otklonila sam mladež koji se u trudnoći promenio. Rezultati su pokazali da je to maligni melanom. Međutim, meni su tada vađene i aksile preventivno, limfni čvorovi iz leve aksile. Sve je bilo benigno. Tako da sam u tom trenutku bila izlečena - priča ova mlada žena.

Jovana Aleksić Foto: Budi Human

Sve je bilo "mirno" neko vreme, a onda se te 2024. godine na redovnoj kontroli pojavila sumnja.

- Otkriveno je da imam metastaze na desnom plućnom krilu i na mozgu. To je bio ogroman šok za mene i moju porodicu koji smo donekle bili bezbrižni neko vreme. Odmah sam krenula na terapije gama nožem, zatim su mi uvedene target terapije i to je dugo sve trajalo. Primala sam i imunoterapiju i jednu terapiju iz Turske koju sam sama finansirala, jer je nema u Srbiji. Međutim, ništa nije davalo rezultate. Zapravo, gama nož je uklonio ili smanjio te tumore, ali meni su uporno izlazili novi. Tako da sam ja u isto vreme uvek imala i regresiju i progresiju - nastavlja ona.

Sama do ruske vakcine

Videvši da su iscrpljene sve terapije i metode, Jovana nije odustajala

- Prošlog leta sam guglala o vakcini protiv raka, videla sam da Rusi prave nešto tako i da su se prvo odlučili za vakcinu protiv melanoma. I ja sam tu nekako videla spas. Došla sam do doktora Jakovljevića, preko njega do doktora Boljevića, zajedno su pogledali moje nalaze i odlučili da ja mogu da budem pacijent za tu terapiju.

Na licu se pojavio skriveni osmeh, ali i velika nada da će se izlečiti i vratiti svom sinu i suprugu.

- Suprug mi je najveća podrška, cela porodica, prijatelji... Ja se nadam i verujem u to da ću biti izlečena. Moram.

Pošto će Jovana biti prvi naš pacijent koji će primiti rusku vakcinu protiv raka, još nema tačan datum kada bi to trebalo da se desi.

Nova vakcina protiv kancera koristi imuni sistem da cilja i uništi ćelije tumora Foto: Shutterstock

- Još nemamo tačne datume. U novembru sam bila u Moskvi, na tom institutu gde mi je rađena dijagnostika. Uzeti su rezultati koji su bili potrebni da se prvo proveri da li sam ja pogodna za tu terapiju, koju mi nazivamo vakcinom. Taj proces se malo odužio. Sada je plan da idem u toku marta, ali tačan datum ne znaju ni oni, ni mi. To je prosto individualno i za svakog se radi ta terapija posebno. Tako da oni sada sa mojim tkivom i od moje krvi prave tu vakcinu i koliko će to da potraje, nismo sigurni. Čekam izradu vakcine i poziv da idem.

Trenutno je dobro, ali je, priseća se, bilo veoma teških dana.

- Bilo je trenutaka kada sam se osećala jako loše, samo sam ležala, ničega ne nisam sećala i imala sam ogromne glavobolje. U septembru i oktobru sam bila jako loše, ali tu su lekovi, kortikosteroidi koji mi pomognu da se povratim. Tako da, verujem u sebe, verujem u doktore i nadamo se najboljem - kaže Jovana.

Terapijom se stimuliše imuni sistem

Inače, profesor dr Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka iz Kragujevca ispričao je naš portal da prema procenama ruskih kolega efikasnost personalizovane mRNA terapije kod malignog melanoma može premašiti 95 odsto.

Profesor dr Vladimir Jakovljević Foto: Kurir Televizija

- To je u skorijoj izjavi za ruske medije potvrdio Akademik Gincburg. U ovom momentu ova terapija je u Rusiji registrovana samo za maligni melanom, ali se teoretski može primeniti u celokupnoj onkologiji, pošto je princip univerzalan, a terapija personalizovana. Pacijenti moraju da ispune određene kriterijume, pri čemu je posebno važno da su potencijalni kandidati među onima koji pozitivno reaguju na imunoterapiju, ili da ona barem ne dovodi do negativnih efekata kod njih - naglašava profesor.

Prema njegovim rečima, Jovanino lečenje će početi u narednih mesec dana do dva dana, dok je priprema vakcine za nju u toku.