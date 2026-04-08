Zbog teškog oštećenja funkcije bubrega, Vujošević je u više navrata bio podvrgnut složenim medicinskim zahvatima, uključujući transplantaciju bubrega u junu prošle godine u specijalizovanoj klinici u Belorusiji

Čuveni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je danas, nakon dugogodišnje borbe sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom, bolešću koja je u velikoj meri odredila poslednje godine njegovog života.

Zbog teškog oštećenja funkcije bubrega, Vujošević je u više navrata bio podvrgnut složenim medicinskim zahvatima, uključujući transplantaciju bubregau junu prošle godine u specijalizovanoj klinici u Belorusiji. Njegovo stanje je tada privremeno pokazivalo znake stabilizacije.

Epidemija hronične bolesti bubrega u Srbiji U Srbiji oko 700.000 građana boluje od hronične bolesti bubrega. Stručnjaci upozoravaju na „tihu epidemiju“ i naglašavaju značaj ranog otkrivanja i prevencije.

Ipak, usled razvoja postoperativnih komplikacija u vidu upale pluća, došlo je do pogoršanja zdravstvenog stanja, pa je sredinom marta ove godine primljen u Urgentni centar u Beogradu. Ponovo bio prinuđen na redovne dijalizne tretmane, ali je uprkos intenzivnom lečenju i medicinskom nadzoru, bolest nastavila da napreduje.

Kako se prepoznaje bubrežna slabost?

Hronična bubrežna insuficijencija predstavlja ozbiljno i progresivno oboljenje koje zahteva dugotrajno lečenje, a u uznapredovalim fazama često uključuje dijalizu ili transplantaciju kao jedine opcije za produženje i očuvanje života.

- Slabljenje bubrega uzrokuju brojna oboljenja, različite upalne, metaboličke ili nasledne bolesti uključujući i autoimune bolesti kao što su lupus ili sistemski vaskulitisi, kao i bolesti mokračnih kanala, bešike i prostate. Ipak, danas je najčešče posledica povišenog krvnog pritisaka i dijabetesa, posebno u razvijenim zemljama - rekao je ranije za naš portal nefrolog prof. dr Rajko Hrvačević.

Bez jasnih simptoma propadanje bubrega može da traje nekoliko meseci, godina, pa čak i decenija, te se uglavnom otkriva tek u poodmaklom stadijumu.

- Klinička slika zavisi od uzročnog oboljenja i faze bolesti. U početku paijenti mogu praktično da budu bez ikakvih tegoba, a da nešto nije u redu otkiva se uglavnom putem laboratorijskih pretraga (patološki nalaz u mokraći, povišen serumski kreatinin i drugo). Nekada je prvi znak povišen krvni pritisak, pa je neophodno da se kod svih pacijenata s hipertenzijom urade laboratorijski pregledi i da se u zavisnosti od nalaza upute nefrologu - savetuje prof. dr Hrvačević.

Nekada je prvi znak slabljenja bubrega povišen krvni pritisak

Drugi simptomi uključuju učestalo mokrenje, mokrenje tokom noći, suvoću usta i pojačanu žeđ, kao i promene u količini i izgledu mokraće (bleda, penušava mokraća ili prisustvo krvi), slabinske bolove i otoke tela.

Faktori rizika Rano prepoznavanje insufijencije je od velikog značaja, jer se odgovarajućom terapijom i dijetom može značajno usporiti, a ponekad i zaustaviti njeno napredovanje. - Svim pacijentima koji imaju rizik za nastanak bolesti, a to su oni koji koji imaju šečernu bolest, povišen krvni pritisak, pacijenti sa porodičnim opterečenjem za bubrežne bolesti i oni u odmakloj životnoj dobi, savetujem godišnji pregledi - merenje krvnog pritiska, određivanje kreatinina u krvi i pregled urina, kao i ultrazvučni pregled bubrega i mokraćnog trakta - sugeriše prof. dr Hrvačević.

- U odmaklom stadijumu praktično nema organskog sistema u našem telu koji ne može da bude pogođen. Najčeće se javlja zamor, gušenje, gubitak apetita, mučnina, povraćanje, svrab kože i pojava kožnih krvarenja, sivo žučkasta boja kože, otoci tela, poremećaji stanja svesti, iritabilnost, usporen misaoni tok, bolovi u kostima, grčevi u mišićima, gubitak libida i potencije, poremečaji menstrualnog ciklusa i drugo. Ukoliko se ne pristupi lečenju nekom od metoda za zamenu bubrežne funkcije (hemodijaliza, peritoneumska dijaliza ili transplantacija) bolest se završava fatalno - opominje doktor.

Teško je posle, kad se probudiš, taj oporavak...

Prošle godine nakon transplatacije bubrega u Minsku Vujošević se obratio preko video poruke na Međunarodnoj konferenciji "Transplantacija organa: Izazovi i perspektive" u organizaciji Udruženja Donorstvo je herojstvo.

"Drugarice i tavariši,

Pozdravljam vas iz Minska, gde pravim sa ženom krug sa hodalicom, u procesu oporavka posle operacije i transplantacije bubrega.

Plašimo se svi tog poziva, i šta će se desiti, i kako ćemo organizovati. Mene su zvali u 6.30 popodne, u Podgorici sam bio na poslu, da li mogu da budem u Minsku u 12 časova sutradan. To je bio ponedeljak. Rekao sam da mogu, uopšte nisam znao ni da li ima linija, ali sam se borio posle toga i uz pomoć određenih prijatelja obezbedio sam to.

"Država bi trebalo da povede mnogo više računa o transplantacijama, a crkva bi mogla da učestvuje oko toga" Foto: Printscreen/Youtube

Došao sam ovde, ovo je ozbiljna zemlja, sve je čisto, uredno, tako je i u bolnici. Doktori su odlični, mene je operisao Oljeg Kalaček, koji je izvanredan doktor. Vidim po onome šta je uradio i po onome što sam znao u pripremi za tu operaciju.

Ljudi okreću glavu Duško Vujošević je godinama otvoreno govorio o svojoj borbi sa ozbiljnim oštećenjem bubrega i pratećim komplikacijama. - Čoveku koji je bolestan je potrebna najveća pomoć, a obično se ljudi okreću od onih koji su bolesni. Neki ne mogu da podnesu to da gledaju, neki nemaju dovoljnu količinu empatije, ali društvo mora da ima svoje rešenja i svoje propise.

Operacija sama po sebi nije teška, pod anestezijom si. Teško je posle, kad se probudiš, taj oporavak... Nema kraćeg puta nego taj što je. Ali kroz tu borbu imate priliku da se vratite u normalan život.

I zbog toga bi morala i Srbija da povede mnogo više računa o transplantacijama, crkva bi morala da učestvuje oko toga kao što je uradila u Hrvatskoj i Španiji, da preporuči da se održavaju novi životi. Naravno, država da sve to vodi. Ali dok se to ne ustali, uvek je potrebna saradnja sa zemljama koje imaju dobro organizovanu transplantaciju organa, a Belorusija je sigurno jedna od njih, a nije član Eurotransplanta koji onemogućava onima koji nisu član da rade sa njima.