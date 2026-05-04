Kajla Vilkoks, provela je nedelju dana u bolnici nakon što je razvila sepsuna jednom nožnom palcu. Infekcija se pojavila ubrzo nakon pedikira, tokom kojeg je koža na njenom prstu snažno tretirana kamenom za pete.

Kajla navodi da je kozmetičarka tokom pedikira prošle nedelje snažno turpijala zadebljalu kožu ispod njenog palca koristeći kamen za pete.

Dva dana kasnije, hodanje je postalo bolno.

- Postojala je velika modrica tamo gde je turpijala, pa sam samo pratila stanje. Probudila sam se oko tri ujutru i bilo mi je strašno hladno, skoro sam se tresla, pa sam se prekrila dodatnim ćebadima. Bila sam potpuno mokra od znoja i osećala sam se užasno loše, neverovatno loše. Znala sam da nešto nije u redu sa mojim prstom, jer je bio jako crven i počeo je da tamni ispod površine - ispričala je Vilkoks.

Kasnije tog jutra otišla je u bolnicu, gde je odmah primljena i podvrgnuta rendgenskom snimanju i analizama krvi.

Ono što su joj lekari rekli potpuno ju je šokiralo.

- Rekli su da je u pitanju početak sepse i da sam imala veliku sreću što sam došla u bolnicu kada jesam. Kada su drenirali prst, bio je pun gnoja. Bilo je odvratno. Rekli su da, ako infekcija zahvati kost, prst mora da se amputira.

Srećom, lekari su uspeli da spasu njen prst.

Foto: Profimedia

Poziv na strožu regulaciju

Sepsa je stanje koje nastaje kada organizam burno reaguje na infekciju. Ako se ne leči, može biti smrtonosna već za 12 sati.

Vilkoks kaže da su joj lekari rekli da su instrumenti korišćeni tokom pedikira mogli da izazovu početnu infekciju.

- Sigurno misle da je uzrok pedikir. Idem tamo često i mislila sam da moraju da čiste sve instrumente, ali lekari i drugi ljudi su mi rekli da zapravo ne moraju sve pojedinačno da sterilišu. Mislim da je problem bio u tome što su alati stajali u kolicima, a kozmetičarka ih nije otvarala kao sterilisane instrumente — jednostavno su bili tamo.

Ona želi da upozori druge i apeluje na sve koji posećuju salone za nokte da se uvere da se poštuju higijenski standardi.

Takođe postavlja pitanje da li bi saloni za nokte trebalo da budu strože regulisani.

- Godinama idem na sređivanje noktiju i mislila sam da je podrazumevano da se sve steriliše. Ali sam sada saznala da to uopšte nije slučaj. Mislim da kozmetički saloni moraju strogo da vode računa o higijeni, ali to ne važi u istoj meri za salone za nokte koje viđamo po tržnim centrima.

Vilkoks je rekla da prima jake doze antibiotika i da se i dalje nalazi u bolnici.

- Bila sam jako bolesna, a sada su mi vene jako nadražene. Dobila sam i krvni ugrušak, a vene su mi iziritirane od svih antibiotika.

Podnela je i zvaničnu žalbu gradskoj upravi Svan.

Sepsa je po život opasna reakcija organizma na infekciju, najčešće bakterijsku Foto: Shutterstock

Istraga u toku U saopštenju, izvršni direktor grada Svan, Stiven Kejn, rekao je da je primljena žalba i da slučaj istražuje sanitarni inspektor.

„Saloni za nokte, kao i delatnosti poput pirsinga, tetoviranja i pojedinih kozmetičkih tretmana, regulisani su propisima o zdravstvenim procedurama koje podrazumevaju narušavanje kože“, rekao je Kejn.

On je dodao da saloni moraju biti registrovani kod lokalnih vlasti i da se periodično kontrolišu kako bi se proverilo poštovanje propisa.

Sepsa može biti smrtonosna

Klinički mikrobiolog Dejvid Nju iz Istočne metropolitanske zdravstvene službe izjavio je da, iako ne zna detalje ovog slučaja, većina infekcija kože potiče od bakterija koje prirodno žive na koži.

- Instrumenti su možda oštetili kožu ili je narušili, što je omogućilo bakterijama da prodru tamo gde ne bi trebalo - rekao je.

Dodao je da nivo sterilizacije kao u hirurgiji verovatno nije potreban za pedikir, ali da su dobra higijena i dezinfekcija „uvek od ključne važnosti“.

Naglasio je da je sreća što je Vilkoks na vreme potražila pomoć.

- Sepsa je po život opasna reakcija organizma na infekciju, najčešće bakterijsku. Izgleda da je Kajla stigla u bolnicu u poslednjem trenutku.

Infekcije su retke, ali moguće

Podijatar Robert Malins, koji drži obuke o kontroli infekcija u ovoj oblasti, kaže da su infekcije nakon tretmana noktiju retke, ali ne i nepoznate.

On savetuje da osobe sa oštećenom ili ispucalom kožom potraže pomoć podijatra, gde su standardi sterilizacije znatno stroži nego u salonima za nokte.

- U podijatrijskoj ordinaciji svaki instrument mora biti očišćen, dezinfikovan, sterilisan i zapakovan tako da se sterilnost ne naruši. Instrumenti treba da se otvore pred klijentom, a zatim ili bace ako su za jednokratnu upotrebu ili ponovo obrade.

Na pitanje da li bi ponovo išla na pedikir, Vilkoks je kratko odgovorila: