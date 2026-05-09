Vest o hantavirusu na ekspedicionom kruzeru, zbog kojeg zdravstvene službe više zemalja pokušavaju da pronađu putnike koji su ranije napustili brod, uznemirila je i deo ljudi koji godinama rade na kruzerima širom sveta. Ipak, na velikim komercijalnim brodovima o tome se zvanično ćuti kako se ne bi širila panika među putnicima. Irena B, članica posade sa dugogodišnjim iskustvom na međunarodnim kruzerima i čije je puno ime poznato redakciji, za Kurir Zdravlje otkriva kako u praksi izgledaju kontrole hrane, higijene i suzbijanja glodara na takvim brodovima.

- Iz prve ruke se službeno ništa ne govori da među putnicima ne bi zavladala panika. Za slučaj sa hantavirusom sam prvo saznala od majke, koja je u Srbiji, ne od nekoga sa broda, a posle sam pratila BBC i strane medije. Pogotovo što se mi trenutno nalazimo na severnoj hemisferi, odnosno na potpuno suprotnom kraju sveta od mesta gde se to dešava.

Za razliku od ekspedicionih kruzera, oni komercijalni (turistički) su veoma strogi kada je reč o higijeni i inspekcijama, jer svaka zaraza znači mnogo dodatnog rada, posebnih procedura i kontrole, dodaje naša sagovornica.

Veliki deo mera odnosi na hranu koja je putnicima neprekidno dostupna

- Ako se na brodu nešto i desi, uglavnom su to stomačni virusi, najčešće zato što gosti ne peru redovno ruke, a hrana je stalno dostupna i stalno se nešto jede. Kada se to desi, moramo da angažujemo ljude koji praktično ceo dan stoje ispred restorana samo da bi podsećali goste da peru ruke i koriste sredstva za dezinfekciju. Ovo posebno važi za starije putnike - otkriva Irena.

Na kruzerima oko higijene nema opuštanja

Stalne su i inspekcije kuhinja, barova i svih restorana, čak i spa-centara. Poseban tim za higijenu redovno briše sve površine profesionalnim dezinfekcionim rastvorom za uništavanje virusa, bakterija i drugih mikroorganizama, toaleti se takođe redovno čiste i dezinfikuju. Inspektori dolaze i spolja na brod, uzimaju uzorke i stalno ih proveravaju, naglašava naša sagovornica.

Sve poršine se redovno brišu sa profesionalnim dezinfekcionim rastvorom

- Vrlo stroga pravila važe i za pripremu hrane. Meso mora da bude potpuno pečeno, hrana na bifeu menja se na svaka četiri sata, naravno, po potrebi i češće ako se pojede. Otvaraju se dva bifea naizmenično, kako hrana ne bi dugo stajala. U kuhinji je higijena veoma stroga, a sudovi se peru u tri procesa i na visokim temperaturama - objašnjava Irena i ističe da se velika pažnja posvećuje se i glodarima i insektima, posebno zbog prostora u potpalublju.

- Tamo se redovno postavljaju različite vrste zamki, brod se zaprašuje i koriste se sve ostale metode zaštite, pošto na kruzerima oko toga nema opuštanja - poručuje naša sagovornica.