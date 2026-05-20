Slušaj vest

Rak mokraćne bešike u Srbiji godišnje dobije oko 2.500 ljudi, što je sedam dnevno, a više od 1.000 pacijenata izgubi život. Iako su poslednjih godina napravljeni važni pomaci u lečenju, pacijenti i lekari upozoravaju da mnogi oboleli i dalje nemaju pristup svim savremenim terapijama koje su u svetu već standard.

Povodom maja, meseca borbe protiv raka mokraćne bešike, Udruženje pacijenata "Uro takt" pokrenulo je kampanju "Glas pacijenata, lek po našoj meri", sa ciljem da skrene pažnju na ovu često zanemarenu bolest i probleme sa kojima se pacijenti suočavaju tokom lečenja. Rak mokraćne bešike tri puta je češći kod muškaraca, a dodatni problem predstavlja to što u ranim fazama često nema jasnih simptoma. Zbog toga se bolest kod mnogih otkriva tek kada uznapreduje.

Pacijenti i stručnjaci traže kontinuitet u unapređenju lečenja i veću dostupnost savremenih terapija u svim fazama bolesti Foto: Vladimir Mitić

- Važno je što su pacijentima sa mišićno-invazivnim karcinomom bešike postale dostupne nove terapijske opcije koje predstavljaju savremen pristup lečenju i mogu da produže vreme bez progresije bolesti i doprinesu boljem kvalitetu života. Naš cilj je da inovativne terapije budu dostupne pacijentima u različitim fazama bolesti, u skladu sa njihovim potrebama - istakao je Marko Đurić, predsednik Udruženja "Uro takt".

Krv u urinu ne sme da se zanemari

Stručnjaci upozoravaju da je pušenje jedan od glavnih faktora rizika za razvoj ove bolesti, uz profesionalnu izloženost hemikalijama, hronične infekcije mokraćnih puteva i genetsku predispoziciju.

- Rak mokraćne bešike je agresivna bolest koja brzo može da napreduje i da daje metastaze. Krv u urinu je simptom koji nikako ne sme da se ignoriše, čak i kada nema bolova. Problem je što se krvav urin često javlja povremeno, pa pacijenti odlažu pregled. Rana dijagnoza značajno povećava šanse za uspešno lečenje - upozorio je prof. dr Zoran Džamić, direktor Klinike za urologiju UKCS.

Prema najavi nadležnih, pacijentima u Srbiji uskoro će o trošku RFZO postati dostupna savremena terapija za nemetastatski, mišićno-invazivni karcinom mokraćne bešike. Reč je o kombinaciji hemioterapije i imunoterapije, koja se u svetu već smatra novim standardom lečenja.

Problem je što se krvav urin često javlja povremeno, pa pacijenti odlažu pregled Foto: Shutterstock

- Ova terapija može značajno da smanji rizik od metastaza i produži vreme bez progresije bolesti. Kod dela pacijenata dolazi i do potpunog nestanka tumora, uz prihvatljive neželjene efekte i očuvan kvalitet života - objasnila je dr Vesna Stojanović, onkolog internista UKC Niš.

Deklaracija za lek po njihovoj meri

Onkolozi podsećaju da imunoterapija danas ima važno mesto i u lečenju metastatskog karcinoma mokraćne bešike, jer može da produži preživljavanje i odloži napredovanje bolesti.

- Kliničke studije pokazuju da imunoterapija u metastatskoj fazi može da smanji rizik od smrti za oko 25 odsto, ali ta terapija u Srbiji još nije na pozitivnoj listi. Očekujemo da i ti pacijenti dobiju pristup savremenom lečenju – navela je prim. dr sci. med. Suzana Matković iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.