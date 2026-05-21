Naučnici su identifikovali moždani mehanizam koji bi jednog dana mogao da pomogne u usporavanju Parkinsonove bolestištiteći neurone koji proizvode dopamin, supstancu neophodnu za kontrolu pokreta. Ipak, istraživanje je za sada sprovedeno samo na miševima, a zaštitni efekat primećen je isključivo kod ženki.

Studija, objavljena u časopisu Journal of Neuroscience, nadovezuje se na ranija zapažanja da nikotin i pojedini srodni lekovi mogu da imaju zaštitno dejstvo na dopaminske neurone. Međutim, pošto nikotin izaziva zavisnost i utiče na brojne organske sisteme, naučnici su pokušali da otkriju da li se isti efekat može postići bez njegove primene.

Fokus istraživanja bili su nikotinski acetilholinski receptori, proteini koji se prirodno nalaze u mozgu i učestvuju u komunikaciji između nervnih ćelija. Istraživači su genetski razvili miševe sa povećanim brojem jedne vrste ovih receptora kako bi proverili da li samo njihovo pojačano prisustvo može da zaštiti neurone od propadanja karakterističnog za Parkinsonovu bolest.

Rezultati su pokazali da su ženke miševa sa povećanim brojem receptora bile otpornije na oštećenja izazvana eksperimentalnim modelom Parkinsonove bolesti. Kod njih je očuvan veći broj neurona koji proizvode dopamin, zabeleženo je manje znakova ćelijske smrti i manja reakcija okolnog moždanog tkiva na oštećenje.

Parkinsonova bolest nastaje zbog gubitka dopaminergičnih neurona u mozgu - ćelija koje proizvode dopamin

Zaštitni efekat nije procenjivan samo na osnovu izgleda moždanog tkiva. Naučnici su koristili četiri nezavisna pokazatelja, uključujući testove poremećaja pokreta, očuvanost dopaminskih neurona i markere ćelijskog stresa i upale. Kod mužjaka miševa isti efekat nije primećen.

- Ovo nije bila suptilna razlika. Zaštitni mehanizam bio je jasno aktiviran kod ženki, dok ga kod mužjaka nije bilo - rekao je dr Rahul Srinivasan, vanredni profesor neuronauke na Teksaškom A&M univerzitetu.

Može li se isti mehanizam primeniti i kod ljudi?

Autori smatraju da rezultati dodatno potvrđuju da Parkinsonova bolest ne pogađa muškarce i žene na isti način, kao i da bi polne razlike mogle da budu važne prilikom razvoja budućih terapija.