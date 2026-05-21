Ono što je donedavno bilo dostupno samo u velikim svetskim centrima, sada je stiglo i u Srbiji - Magneto Holmium laser. Najčešći urološki problemi se sada rešavaju brzo, trajno i bezbedno. Problemi sa uvećanom prostatom i kamenom u bubregu spadaju među najčešće urološke tegobe kod muškaraca. Do skoro su ove dijagnoze podrazumevale klasične operacije, strah od krvarenja i dug, iscrpljujući oporavak. Međutim, u Srbiju je konačno stiglo rešenje koje ove probleme rešava bez ijednog reza na telu, a oporavak traje svega nekoliko dana.

Magneto Holmium laser: Zlatni standard za prostatu Za razliku od klasičnih operacija, gde se tkivo uklanja „sečenjem“, HoLEP metoda, odnosno laserska enukleacija prostate, koristi Magneto Holmium laser da precizno odvoji uvećano tkivo bez ijednog spoljašnjeg reza. Zahvat se izvodi kroz mokraćni kanal, što znači da nema ožiljaka ni šavova. Ključna razlika u odnosu na starije metode je u tome što laser ne uklanja tkivo površinski, već ga u celosti odvaja od kapsule prostate, prateći prirodnu anatomiju. Na taj način mokraćni kanal se potpuno oslobađa, a tegobe se rešavaju trajno.

Zbog svoje preciznosti i bezbednosti, ova metoda se danas smatra zlatnim standardom u lečenju uvećane prostate, uključujući i veoma velike prostate. Rizik od krvarenja je minimalan, a oporavak brz, pa se pacijenti u kratkom roku vraćaju svakodnevnim aktivnostima. Kamen u bubregu nestaje u prašini Kamen u bubregu i mokraćnim kanalima je drugo najčešće urološko oboljenje, a danas se rešava bez skalpela zahvaljujući Magneto-laser tehnologiji. Suština je u tome da doktori sada mogu da kroz prirodne puteve stignu direktno do kamena, bez oštećenja okolnog tkiva. Snaga lasera pretvara kamen u najfiniju prašinu, koju organizam potom lako eliminiše. Za pacijenta to znači tri ključne stvari: nema rezova, nema šavova i nema trauma koje prate klasične hirurške zahvate. Pacijent se budi bez nepodnošljivog bola koji kamen izaziva, a kući se ide već istog ili sledećeg dana. Za razliku od klasične hirurgije, oporavak ne traje nedeljama, pacijenti su praktično odmah spremni za povratak svojim obavezama.