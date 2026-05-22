Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov najavila je danas u Vršcu pokretanje pilot projekta #VRATILEK koji sprovodi Ministarstva zaštite životne sredine, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, a koji se odnosi na uspostavljanje sistema za prikupljanje i bezbedno odlaganje farmaceutskog otpada iz domaćinstava.

Pavkov je istakla da na ovaj način Ministarstvo želi da podigne svest građana o važnosti pravilnog postupanja sa neiskorišćenim lekovima i lekovima kojima je istekao rok trajanja, ali i da im omogućimo da potpuno besplatno farmaceutski otpad predaju apotekama.

„Osluškujući probleme građana, prepoznali smo potrebu da pokrenemo pilot projekat koji se odnosi na farmaceutski otpad. Do sada nije postojala mogućnost da u lokalnim apotekama građani bezbedno predaju lekove kojima je istekao rok, niti su apoteke imale kapacitete za njihovo preuzimanje. Zbog toga su ovi lekovi često završavali u komunalnom otpadu i na deponijama, što želimo da sistemski promenimo uspostavljanjem održivog rešenja. Ono što je važno da građani znaju jeste da će apoteke preuzimati i privremeno bezbedno skladištiti lekove, nakon čega će uslediti njihov transport i pravilno zbrinjavanje“, rekla je Pavkov.

Ministarka je istakla da je cilj ovog pilot projekta da se sa parcijalnog modela postepeno pređe na održiv nacionalni model.

„Ovo je prvi korak ka uspostavljanju održivog nacionalnog sistema, koji će dugoročno doprineti boljoj zaštiti životne sredine i većoj bezbednosti i zdravlju građana. Benefiti ovog sistema nesumnjivo bi bili jednostavan proces vraćanja neiskorišćenih lekova, ali ono što je još važnije jeste veća bezbednost, zaštita životne sredine i zdravlja ljudi. Ministarstvo zaštite životne sredine planira da sprovede pilot projekte na više lokacija, a građani će blagovremeno biti obavešteni o svim potrebnim informacijama“, rekla je Pavkov.

