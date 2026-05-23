Za razliku od klasične hipotireoze, simptomi često izostaju ili su veoma blagi

Srbija će od ove godine 25. maja obeležavati Nacionalni dan štitaste žlezde, ustanovljen na inicijativu Udruženja pacijenata sa bolestima štitaste žlezde "Krila u nama" uz podršku Srpskog tiroidnog društva. Cilj je da se veća pažnja usmeri na prevenciju, rano otkrivanje i lečenje bolesti štitaste žlezde, koje pogađaju veliki broj građana i često zahtevaju doživotno praćenje i terapiju.

Bolesti štitaste žlezde, spadaju u grupu nezaraznih hroničnih bolesti, koje imaju dugotrajan i značajan uticaj na kvalitet života obolelih i veliki značaj za zdravstveni sistem obzirom na veliki broj pacijenta, primenu doživotne terapije i pridružena oboljenja.

Svaka deseta osoba u Srbiji ima problem sa štitastom žlezdom Poremećaji rada štitne žlezdepogađaju više od 300 miliona ljudi širom sveta. Procene su da u Srbiji svaka deseta osoba ima problema u radu ove najveće endokrine žlezde, koja reguliše ključne procese u organizmu, od metabolizma i rada srca, do telesne temperature i nivoa energije.

Nacionalnim danom štitate žlezde se definišu godišnje teme i strategije, koje se odnose na aktuelnu problematiku i pokretanje aktivnosti za pronalaženjem optimalnih rešenja u saradnji sa strukovnim udruženjima.

Primarna zaštita u fokusu

Tema Nacionalnog dana štitaste žlezde 2026. je značaj primarne zdravstvene zaštite kao temelja u preventivi, dijagnostici i terapiji kod bolesti štitaste žlezde. Snažan fundament primarne zdravstvene zaštite čine lekari opše medicine, pedijatri, ginekolozi i farmaceuti.

Integrisanim pristupom se postiže, kroz preventivne preglede, otkrivanje bolesti uz kliničke i laboratorijske nalaze u skladu sa smernicama, kod definisanih rizičnih grupa pacijenata, pravovremeno upućivanje na sekundarni ili tercijarni nivo zaštite i praćenje pacijenata.

Hormoni štitne žlezde, T3, T4 i TSH Foto: Shutterstock

Farmaceuti svojim aktivnostima kroz obezbeđivanje dostupnosti leka, direktnim kontaktom sa pacijentima i savetima o tačnoj primeni terapije, međusobnog delovanja lekova i dijetetskih suplemenata, pripreme odgovarajuće doze prilagođene uzrastu pacijenta i zdravstvenom stanju, značajno utiču na postizanju očekivanog efekta hronične terapije.

Korak bliže ka nacionalnim smernicama za lečenje

Uspostavljanje Nacionalnog dana bolesti štitaste žlezde je prvi korak ka osnaživanju temelja primarne zdravstvene zaštite kroz edukativno informisanje pacijenata, dostupnosti dijagnostikovanja i izrade Nacionalnog Vodiča za terapiju bolesti štitaste žlezde.