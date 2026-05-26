Slušaj vest

Po ugledu na najsavremenije švajcarske medicinske centre, poliklinika Primea iz Beograda u fokus svog rada stavlja personalizovanu medicinu koja ne posmatra samo bolest, već i osobu: njenu genetiku, metabolizam, stil života, okruženje, individualne obrasce oporavka i rane signale disbalansa. Cilj više nije samo lečiti simptome kada se pojave, već prepoznati rizik mnogo ranije, često godinama pre nego što bolest postane vidljiva.

Foto: Promo

“Savremena medicina se sve više okreće prevenciji i mislim da je prevencija budućnost zdravstvene zaštite. Nije cilj samo lečiti bolest i simptome bolesti kad se pojave, već prepoznati rizike mnogo ranije i reagovati na vreme. Naročito ako govorimo o malignim oboljenjima, hipertenziji, dijabetesu i mnogim drugim bolestima. Blagovremeni pregledi i rana dijagnostika prave veliku razliku u samom lečenju i ishodu određene bolesti.” govori dr Anđelka Stanojević iz poliklinike Primea, specijalista opšte medicine sa više od petnaest godina iskustva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i hitnoj medicinskoj pomoći.

Foto: Promo

Personalizovana medicina menja i samu ideju preventive. Ona kontinuirano prati i podržava pacijenta aktivno ga uključujući u očuvanje zdravlja. Umesto modela „isti pregled za sve”, preventiva budućnosti pokušava da odgovori na preciznije pitanje: šta je potrebno baš ovoj osobi kako bi što duže ostala vitalna i zdrava. U tom smislu, personalizovana medicina postaje početak drugačijeg odnosa prema zdravlju. “Svaki pacijent je priča za sebe, te je naš zadatak kao tima lekara da svakom pacijentu priđemo na, za njega, pravi način, i zajedno dođemo do rešenja koje je najbolje za pacijenta. U Primea poliklinici veliku pažnju poklanjamo preventivnim pregledima i međusobnoj saradnji lekara specijalista, ginekologa, endokrinologa, opšte prakse, kako bi iz više uglova sagledali pacijenta za individualno prilagođenu terapiju i pristup.” objašnjava dr Anđelka Stanojević.

Foto: Promo

Takav pristup ostavlja dovoljno prostora za detaljne konsultacije i otvorenu komunikaciju kroz koju se razvija odnos poverenja između lekara i pacijenta. Sve ovo rezultira manjim strahom od lekara i većom motivisanošću za preventivnu brigu o zdravlju. “Strah od pregleda je čest i potpuno ljudski. Mnogi izbegavaju odlazak lekaru zato što se plaše mogućeg ishoda ili nose neprijatna ranija iskustva. Takođe i brz tempo života dovodi do toga da odlažemo preventivne preglede.” kaže dr Anđelka Stanojević, i dodaje “Razgovorom i iskrenim pristupom pacijentu možemo puno pomoći. Najvažnije je da pacijent ima puno poverenja u nas kao porodične lekare. Uloga porodičnog lekara je ogromna. Na nama je da detaljno i sa razumevanjem objasnimo pacijentu neophodnost preventivnog pregleda, eventualno ciljane dijagnostike za određeni tip bolesti, i ohrabrimo ga da otvoreno podeli svoje strahove i slutnje. Poverenje koje pacijent ima u svog lekara često je prvi i najvažniji korak ka prevenciji i dugoročnom očuvanju zdravlja.”

1/6 Vidi galeriju Poliklinika Primea budućnost medicine: personalizovani pristup i nova era prevencije bolesti Foto: Promo