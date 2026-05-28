Od plućne hipertenzije često obolevaju mlađe odrasle osobe, te je vreme jedan od najvažnijih faktora u lečenju

Slušaj vest

Udruženje Plućna hipertenzija Srbijaorganizovalo je u Beogradu tribinu "PH juče, danas, sutra", na kojoj je okupilo vodeće lekare, predstavnike zdravstvenog sistema i pacijente iz Srbije i regiona, sa ciljem da se javnosti prikaže razvoj lečenja plućne hipertenzije u Srbiji - od perioda kada pacijentima nisu bile dostupne specifične terapije, preko današnjeg značajnog napretka, do budućnosti koju donose inovativne terapije, kliničke studije, bolja dijagnostika i bolja organizacija zdravstvenog sistema.

Plućna hipertenzija je ozbiljna, progresivna i potencijalno životno ugrožavajuća bolest krvnih sudova pluća. Dovodi do povećanog pritiska u plućnoj cirkulaciji i velikog opterećenja srca, a simptomi često mogu biti nespecifični - zamaranje, kratak dah, gušenje, lupanje srca, vrtoglavice ili gubitak svesti. Zbog toga se bolest nekada kasno prepoznaje.

Od plućne hipertenzije često obolevaju mlađe odrasle osobe, ljudi u životnom, porodičnom i radnom dobu. Upravo zato je vreme jedan od najvažnijih faktora u lečenju. Period od prve sumnje do dijagnoze, kao i vreme od dijagnoze do početka terapije, izuzetno su važni za ishod lečenja, jer plućna hipertenzija može brzo da napreduje ukoliko se ne prepozna i ne leči na vreme.

Više terapijskih opcija i nova nada za pacijente

Jedna od ključnih poruka tribine jeste da je Srbija u prethodnoj deceniji napravila veliki iskorak u dostupnosti terapija za pacijente sa plućnom hipertenzijom. Pre deset godina pacijentima nije bila dostupna nijedna specifična terapija, dok danas, zahvaljujući razumevanju struke, timskom radu lekara, naporima udruženja pacijenata i podršci donosilaca odluka, pacijenti imaju pristup značajno većem broju terapijskih mogućnosti.

Simptomi su nespecifični - zamaranje, kratak dah, gušenje, lupanje srca, vrtoglavice ili gubitak svesti Foto: Shutterstoc

Od prošle godine, pacijentima je na raspolaganju fiksna kombinacija dva oralna leka, što značajno olakšava svakodnevno uzimanje terapije, poboljšava adherencu i omogućava efikasno delovanje na ključne mehanizme bolesti. Jako važno je i da su pacijenti mlađi od 18 godina dobili dodatnu terapijsku opciju koja se primenjuje kao monoterapija ili kao deo kombinovane terapije što značajno proširuje mogućnosti lečenja i prilagođavanja terapije individualnim potrebama obolelih.

Ključne poruke • Plućna hipertenzija je ozbiljna, progresivna i potencijalno životno ugrožavajuća bolest.

• Bolest često pogađa mlađe odrasle osobe, u periodu kada grade porodicu, karijeru i svakodnevni život.

• Rana dijagnostika i brzo započinjanje terapije ključni su za bolji ishod lečenja.

• Vreme od prve sumnje do dijagnoze, kao i vreme od dijagnoze do početka terapije, mora biti što kraće.

• Srbija je u poslednjih deset godina napravila veliki napredak u dostupnosti terapija za pacijente sa plućnom hipertenzijom.

• Pre deset godina nije bilo dostupnih specifičnih terapija, dok danas pacijenti imaju pristup značajno većem broju terapijskih opcija, uključujući i fiksnu kombinaciju lekova.

• Prva inovativna terapija za plućnu hipertenziju predstavlja važan korak ka savremenijem lečenju.

• Saradnja lekara, referentnih centara, RFZO-a, donosilaca odluka, pacijenata i udruženja ključna je za dalji napredak.

• Glas pacijenata mora biti deo razgovora o budućnosti lečenja, jer se iza svake terapije, procedure i odluke nalazi stvaran ljudski život.