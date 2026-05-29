U Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje ubuduće i tradicionalna kineska medicina biće u redovnoj praksi. To između ostalog omogućava Memorandum o saradnji između Instituta "Dedinje" i Univerziteta u Pekingu. Saradnja predviđa i ulaganje i u prevenciju, dijagnostiku, lečenje, ali i edukaciju.

- Ovo je jedan potpuno novi pristup medicini i pacijentu, to je takozvani holistički pristup koji pacijnete gleda kao celinu, pomaže mehanizmima obolevanja, ali i uspesima pri lečenju. Kineska država je uradila mnogo i u stadnardizaciji lekova iz tradicionalne kineske medicine, da ne govorimo koliko je prilika kada govorimo o rehabilitaciji - rekao je prof. dr Milovan Bojić, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje.

Nakon potpisivanja memoranduma, Bojić je podsetio da je delegacija Instituta boravila u Pekingu, posetila Univerzitet i njegove pridružene bolnice, i da je bila impresionirana rezultatima rada koje postižu i uopšte pristupu tradicionalnoj kineskoj medicini.

Prorektor Univerziteta za tradicionalnu kinesku medicinu u Pekingu Lio Ćundž naglasio je da je kineska medicina promovisana već u svetu i to u 196 zemalja.

Akupunktura pomaže u lečenju čak 107 bolesti i to je objavljeno u značajnim naučnim časopisima Foto: Shutterstock

- Akupunktura pomaže u lečenju čak 107 bolesti i to je objavljeno u značajnim naučnim časopisima. Lekovi pomažu u preoperativnom i postoperativnom periodu. Institut Dedinje poznat je ne samo u Srbiji i regionu, nego i u Evropi, i zato je sinteza tradicionalne kineske medicine i zapadne medicine zaista velika stvar i značajan trenutak za sve, a posebno pacijente - istakao je Liu Cundži.