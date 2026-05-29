Slušaj vest

U Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje ubuduće i tradicionalna kineska medicina biće u redovnoj praksi. To između ostalog omogućava Memorandum o saradnji između Instituta "Dedinje" i Univerziteta u Pekingu. Saradnja predviđa i ulaganje i u prevenciju, dijagnostiku, lečenje, ali i edukaciju

- Ovo je jedan potpuno novi pristup medicini i pacijentu, to je takozvani holistički pristup koji pacijnete gleda kao celinu, pomaže mehanizmima obolevanja, ali i uspesima pri lečenju. Kineska država je uradila mnogo i u stadnardizaciji lekova iz tradicionalne kineske medicine, da ne govorimo koliko je prilika kada govorimo o rehabilitaciji - rekao je prof. dr Milovan Bojić, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje.

Nakon potpisivanja memoranduma, Bojić je podsetio da je delegacija Instituta boravila u Pekingu, posetila Univerzitet i njegove pridružene bolnice, i da je bila impresionirana rezultatima rada koje postižu i uopšte pristupu tradicionalnoj kineskoj medicini.

Prorektor Univerziteta za tradicionalnu kinesku medicinu u Pekingu Lio Ćundž naglasio je da je kineska medicina promovisana već u svetu i to u 196 zemalja.

stockphototherapistgivingacupuncturetreatmenttoajapanesewoman557352802-1.jpg
Akupunktura pomaže u lečenju čak 107 bolesti i to je objavljeno u značajnim naučnim časopisima Foto: Shutterstock

- Akupunktura pomaže u lečenju čak 107 bolesti i to je objavljeno u značajnim naučnim časopisima. Lekovi pomažu u preoperativnom i postoperativnom periodu. Institut Dedinje poznat je ne samo u Srbiji i regionu, nego i u Evropi, i zato je sinteza tradicionalne kineske medicine i zapadne medicine zaista velika stvar i značajan trenutak za sve, a posebno pacijente - istakao je Liu Cundži.

Dodao je da se nada da će tradicionalna kineska medicina, kada se udruži sa zapadnom medicinom, još više doprineti uspehu lečenja, naročito kada je u pitanju preventiva srčanih oboljenja i razni oblici srčanih oboljenja, i da će i narod u Srbiji biti što zdraviji, što je, kako je rekao, njihov cilj.

Izvor: Rts.rs/Zdravlje.kurir.rs

Od barake do srpskog Hjustona: San prof. dr Milovana Bojića dobija epilog – „Dedinje“ postaje nacionalni institut za srce i krvne sudove

Ne propustiteSaveti stručnjakaDr Bogdan Okiljević o novoj eri u srpskom zdravstvu: Robot ne operiše srce, već hirurg koji njime upravlja
dr Bogdan Okiljević.jpg
VestiNa „Dedinju“ početak nove ere u lečenju aritmija: Jedan kateter dijagnostikuje i leči srce – Kurir zdravlje na licu mesta
20260508_123057.jpg
VestiProf. dr Bojić: Institut Dedinje uvodi rad i vikendom da ne bi bilo liste čekanja
Prof. dr Milovan Bojić u svom kabitetu
VestiVeliko priznanje u Moskvi: Akademik Milovan Bojić dobitnik prestižne ruske nagrade „Imperatorska kultura“
akademik Milovan Bojić.jpg