Institut Dedinje uvodi tradicionalnu kinesku medicinu: Potpisan memorandum sa Univerzitetom u Pekingu
U Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje ubuduće i tradicionalna kineska medicina biće u redovnoj praksi. To između ostalog omogućava Memorandum o saradnji između Instituta "Dedinje" i Univerziteta u Pekingu. Saradnja predviđa i ulaganje i u prevenciju, dijagnostiku, lečenje, ali i edukaciju.
- Ovo je jedan potpuno novi pristup medicini i pacijentu, to je takozvani holistički pristup koji pacijnete gleda kao celinu, pomaže mehanizmima obolevanja, ali i uspesima pri lečenju. Kineska država je uradila mnogo i u stadnardizaciji lekova iz tradicionalne kineske medicine, da ne govorimo koliko je prilika kada govorimo o rehabilitaciji - rekao je prof. dr Milovan Bojić, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje.
Nakon potpisivanja memoranduma, Bojić je podsetio da je delegacija Instituta boravila u Pekingu, posetila Univerzitet i njegove pridružene bolnice, i da je bila impresionirana rezultatima rada koje postižu i uopšte pristupu tradicionalnoj kineskoj medicini.
Prorektor Univerziteta za tradicionalnu kinesku medicinu u Pekingu Lio Ćundž naglasio je da je kineska medicina promovisana već u svetu i to u 196 zemalja.
- Akupunktura pomaže u lečenju čak 107 bolesti i to je objavljeno u značajnim naučnim časopisima. Lekovi pomažu u preoperativnom i postoperativnom periodu. Institut Dedinje poznat je ne samo u Srbiji i regionu, nego i u Evropi, i zato je sinteza tradicionalne kineske medicine i zapadne medicine zaista velika stvar i značajan trenutak za sve, a posebno pacijente - istakao je Liu Cundži.
Dodao je da se nada da će tradicionalna kineska medicina, kada se udruži sa zapadnom medicinom, još više doprineti uspehu lečenja, naročito kada je u pitanju preventiva srčanih oboljenja i razni oblici srčanih oboljenja, i da će i narod u Srbiji biti što zdraviji, što je, kako je rekao, njihov cilj.
Izvor: Rts.rs/Zdravlje.kurir.rs
