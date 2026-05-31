Treći MiniCARDIA 2.5 simpozijum održan je u Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Stručnjaci su na ovaj način dobili još jednu potvrdu da je Institut međunarodno relevantan centar znanja i obuke u minimalno invazivnoj kardiohirurgiji. Najbolji lekari primenjuju moderne tehnologije i stalno se usavršavaju, što znači da ni neke do sada teške operacije neće biti u toj meri komplikovane za pacijente i hirurge.

Minimalno invazivna kardiohirurgija

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine bio je organizator trećeg MiniCARDIA 2.5 simpozijuma, koji je u Novom Sadu okupio vodeće kardiohirurge, mlade lekare, predavače i eksperte iz medicinske industrije sa zajedničkim ciljem, unapređenjem znanja, veština i primene savremenih procedura u kardiohirurgiji.

Ovogodišnji simpozijum bio je posvećen endoskopskoj i minimalno invazivnoj kardiohirurgiji, sa posebnim fokusom na valvularnu i koronarnu hirurgiju, bolesti mitralnog i aortnog zaliska, anesteziološke izazove, hemodinamski monitoring i primenu novih tehnologija u operacionoj sali.

Primena u kliničkoj praksi

Tokom dvodnevnog programa, učesnici su kroz predavanja, panel diskusije, 3D vizualizaciju, simulacije i praktične vežbe imali priliku da razmene iskustva sa stručnjacima koji ove procedure primenjuju u kliničkoj praksi. Posebnu vrednost skupu dali su izuzetni predavači, koji su kroz konkretne primere i prikaze procedura približili učesnicima najvažnije segmente savremene kardiohirurgije.

Program je obuhvatio endoskopsku vizualizaciju, postavljanje portova i instrumenata, rekonstrukciju mitralne valvule, primenu savremenih uređaja u MICS procedurama, endoskopske procedure na aortnoj valvuli, ASD zatvaranje, MIDCAB simulaciju, kao i izazove u anesteziji i perioperativnom zbrinjavanju pacijenata.

Spoj znanja i iskustva

U okviru praktičnog dela programa organizovane su hands-on radionice, wet lab i rotacione stanice na kojima su učesnici radili na medicinskim modelima i simulatorima. Kroz praktičan rad i demonstracije prikazani su 3D endoskopska vizualizacija, rekonstrukcija mitralne valvule na modelima srca, upravljanje šavovima i čvorovima uz specijalizovane instrumente, kao i napredni hemodinamski monitoring.

- Kontinuirana edukacija, usvajanje novih hirurških tehnika i sticanje veština na medicinskim simulatorima predstavljaju imperativ u razvoju nove generacije kardiohirurga. MiniCARDIA 2.5 upravo zato ima veliki značaj, jer povezuje teorijsko znanje, praktičnu obuku, savremenu tehnologiju i iskustvo stručnjaka koji svakodnevno pomeraju granice u ovoj oblasti- rekao je kardiohirurg prof. dr Lazar Velicki, organizator simpozijuma.

Manji operativni rezovi, brži oporavak

Za pacijente, razvoj ovakvih procedura znači kvalitetniju i efikasniju operaciju, manje operativne rezove, smanjen rizik od komplikacija, brži oporavak i brži povratak svakodnevnom životu. Posebnu korist imaju pacijenti sa oboljenjima mitralnog i aortnog zaliska, kod kojih savremene hirurške tehnike imaju važnu ulogu u lečenju.

Tokom simpozijuma je istaknuto da je Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine prepoznat kao međunarodno relevantan centar znanja i obuke u minimalno invazivnoj kardiohirurgiji. Zahvaljujući stručnosti tima, savremenom pristupu i rezultatima koji prate svetske standarde, Institut će biti mesto dodatne edukacije i stručnog usavršavanja lekara ne samo iz zemlje i regiona, već i iz drugih evropskih zemalja, među kojima su Norveška i Danska.

Na taj način Institut potvrđuje da se i u Srbiji razvijaju znanje, praksa i tehnologija koji prate najviše standarde savremene kardiohirurgije.

Kako je na kraju istakao prof. dr Velicki, znanje je jedna od retkih stvari koja se deljenjem uvećava i upravo je ta ideja bila moto ovogodišnjeg skupa i svih predavača koji su učestvovali na MiniCARDIA 2.5 simpozijumu.