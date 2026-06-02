Od osnivanja 1926. godine do danas, Klinika za infektivne i tropske bolesti UKCS nije zatvarala vrata pacijentima, bez obzira na to da li su u toku bile epidemije ili mirniji periodi

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Borba protiv gripa, hepatitisa, HIV-a, tuberkuloze, ali i novih i nepoznatih infekcija traje već čitav vek u Klinici za infektivne i tropske bolesti UKCS. Povodom stogodišnjice ustanove, direktor prof. dr Goran Stevanović govorio je o najvećim izazovima savremene infektologije, iskustvu iz perioda pandemije kovida 19 i značaju vakcinacije. Ebola i hantavirus pod nadzorom su stručnjaka iz celog sveta, ali u Srbiji i dalje, uprkos postojanju vakcine, ima obolelih od malih boginja. Takve stvari se dešavaju jer vakcinacioni odziv opada i nije adekvatan da zaštiti i obezbedi zdravlje cele populacije, upozorio je dr Stevanović.

Više od 20.000 ambulantnih pregleda godišnje

Od osnivanja 1926. godine do danas, Klinika za infektivne i tropske bolesti UKCS nije zatvarala vrata pacijentima, bez obzira na to da li su u toku bile epidemije ili mirniji periodi.

Direktor Klinike, prof. dr Goran Stevanović, ističe u razgovoru za RTS da je reč o značajnom jubileju za srpsko zdravstvo.

- Jubilej od jednog veka rada ustanove na našim prostorima, u našim uslovima, mislim da je veliki i značajan datum koji zaista treba obeležiti i pomenuti. Mi i danas imamo veliki broj pacijenata. Na lečenju je više od 120 bolesnika - naveo je profesor Stevanović.

Govoreći o aktuelnim zdravstvenim pretnjama u svetu, poput ebole i hantavirusa, dr Stevanović naglašava da su te bolesti pod pažljivim nadzorom međunarodnih zdravstvenih institucija. Foto: Nemanja Nikolić

Prema njegovim rečima, trenutno dominiraju uobičajene sezonske infekcije i stanja van epidemijskih perioda – neuroinfekcije, akutni dijarejalni sindromi, sepse, nejasna febrilna stanja, kao i pacijenti sa hepatološkim oboljenjima i HIV infekcijom.

Godišnje se u ovoj ustanovi leči više od 4.000 hospitalizovanih pacijenata, dok broj ambulantnih pregleda premašuje 20.000.

Nedovoljan obuhvat imunizacijom

Govoreći o aktuelnim zdravstvenim pretnjama u svetu, poput ebole i hantavirusa, dr Stevanović naglašava da su te bolesti pod pažljivim nadzorom međunarodnih zdravstvenih institucija. Međutim, kao nešto što zabrinjava infektologe, profesor izdvaja bolesti protiv kojih postoji vakcina, a koje su i dalje zastupljene zbog nedovoljnog obuhvata imunizacijom.

– Ne bi trebalo više da imamo obolelih od malih boginja, ali takve stvari se dešavaju jer vakcinacioni odziv opada i nije adekvatan da zaštiti i obezbedi zdravlje cele populacije – upozorio je direktor Infektivne klinike i dodao da to nije jedina bolest koja se može sprečiti vakcinacijom, a čije se epidemije i dalje javljaju.

Izazov za budućnost

Antimikrobna rezistencija biće jedan od najvećih izazova u budućnosti.

– Ono što nas zaista plaši, i to ne u ovom trenutku nego iz perspektive decenija koje dolaze, jeste rastuća otpornost patogena na antimikrobne agense – naglasio je Stevanović.

S druge strane, savremena medicina donela je značajan napredak u lečenju mnogih bolesti.

– Hepatitis C je primer gde je evolucija terapije dovela do toga da smo od lekova koji su imali ograničen efekat stigli do mogućnosti da danas imamo pacijente koji su izlečeni – naveo je profesor.

Hepatitis C je primer gde je evolucija terapije dovela do toga da smo od lekova koji su imali ograničen efekat stigli do mogućnosti da danas imamo pacijente koji su izlečeni Foto: Shutterstock

Kako Klinika očekuje jubilej?

Klinika je jubilej dočekala i u obnovljenim uslovima rada. Renoviranje je započeto neposredno pred pandemiju kovida 19, što je dodatno otežalo organizaciju rada. Ipak, kako ističe profesor Stevanović, pandemija nije ono što im je zadalo najviše muka.

– Najveći izazov jeste da nakon jednog veka istorije održimo ugled i nivo klinike koji su nam ostavili naši prethodnici, kao i da pokušamo da ga dodatno unapredimo za budućnost – poručio je direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti UKCS.