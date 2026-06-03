Rezultati su pokazali da je kod osoba sa migrenom starost mozga u proseku bila veća za 4,24 godine u odnosu na kontrolnu grupu. Najizraženije promene zabeležene su kod pacijenata sa hroničnom migrenom, odnosno kod onih koji imaju glavobolje 15 ili više dana mesečno

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Nova studija pokazuje da osobe koje pate od migrena, naročito od hroničnih oblika ovog poremećaja, imaju izraženije znakove starenja mozga u odnosu na osobe bez migrena.

Nova studija objavljena u časopisu Brain Communications ukazuje na moguću vezu između migrena i ubrzanog starenja mozga. Naučnici su utvrdili da osobe koje pate od migrena imaju veće razlike između svoje hronološke starosti i procenjene starosti mozga, što može biti povezano sa povećanim rizikom od kognitivnog pada i demencije.

Šta je pokazalo istraživanje?

Ranija istraživanja već su ukazivala na povezanost migrena sa narušenim zdravljem mozga, uključujući povećan rizik od kognitivnih smetnji i demencije.

Najnovija studija otišla je korak dalje i analizirala takozvanu „starost mozga“ kod pacijenata sa migrenom.

Istraživanjem je obuhvaćeno 110 osoba sa migrenom i 70 ispitanika bez ovog poremećaja na Tajvanu. Uz pomoć magnetne rezonance (MRI), naučnici su analizirali više od 400 regija mozga, a zatim pomoću računarskog modela procenili njihovu biološku starost.

Rezultati su pokazali da je kod osoba sa migrenom starost mozga u proseku bila veća za 4,24 godine u odnosu na kontrolnu grupu. Najizraženije promene zabeležene su kod pacijenata sa hroničnom migrenom, odnosno kod onih koji imaju glavobolje 15 ili više dana mesečno.

Od ukupno 442 analizirane regije mozga, čak 66 pokazalo je znake ubrzanog starenja. Među njima su prefrontalni korteks, cingularni korteks, parijetalni i temporalni korteks, kao i amigdala – oblasti odgovorne za obradu bola, emocija i kognitivnih funkcija.

Tokom napada migrene dolazi do brojnih promena u mozgu koje utiču na obradu senzacija, san, stres i upalne procese Foto: Shutterstock

Da li migrene zaista ubrzavaju starenje mozga?

Stručnjaci upozoravaju da rezultate treba tumačiti oprezno.

Dr Erik Anderson, neurolog i glavni medicinski službenik kompanije Lin Health, ističe da studija ne dokazuje direktnu uzročno-posledičnu vezu između migrena i starenja mozga.

- Ne može se sa sigurnošću tvrditi da migrene doslovno stare mozak. Efekti su bili relativno skromni, a ispitanici su uglavnom bili pacijenti sa težim oblicima bolesti koji se leče u specijalizovanim centrima za glavobolje - rekao je Anderson.

Ipak, tokom napada migrene dolazi do brojnih promena u mozgu koje utiču na obradu senzacija, san, stres i upalne procese. Zbog toga nije iznenađujuće što dugogodišnje i učestale migrene mogu ostaviti određene tragove na moždanim strukturama.

Ulogu imaju i drugi faktori

Prema mišljenju stručnjaka, na ubrzano starenje mozga kod osoba sa migrenama verovatno utiču i drugi faktori koji često prate ovo stanje. Među njima su poremećaji spavanja, hronični stres, depresija, anksioznost, upalni procesi i prekomerna upotreba lekova protiv bolova.

Dr Nada Hindijeh, neurolog specijalizovan za lečenje glavobolja, smatra da sama migrena verovatno nije jedini uzrok promena na mozgu.

- Ne mislim da migrena sama po sebi ubrzava starenje mozga, već da je reč o složenom međusobnom delovanju više faktora - navela je ona.

Jun je Međunarodni mesec svesti o migreni i glavoboljama, period posvećen edukaciji javnosti o ovom iscrpljujućem neurološkom poremećaju, razbijanju stigme da je u pitanju "obična glavobolja" i pružanju podrške milionima obolelih.

Ukoliko su glavobolje česte, ako se povećava upotreba lekova ili se javljaju problemi sa koncentracijom i svakodnevnim funkcionisanjem, potrebno je potražiti stručnu pomoć i napraviti adekvatan plan lečenja Foto: Shutterstock

Zašto je važno lečiti migrene?

Iako su potrebna dodatna istraživanja kako bi se u potpunosti razumela povezanost migrena i kognitivnog pada, stručnjaci ističu da migrene ne treba zanemarivati.

Učestalost migrena U Srbiji sa migrenom živi više od pola miliona građana

Savremene metode lečenja danas uključuju botoks terapiju, bihejvioralne tretmane i nove lekove iz grupe CGRP inhibitora, razvijene posebno za prevenciju migrena. Pored toga, važnu ulogu imaju i promene životnih navika, poput redovnog sna, fizičke aktivnosti i upravljanja stresom.

- Mnogi ljudi veruju da su migrene jednostavno nešto sa čim moraju da žive jer su ih nasledili. To nije tačno. Ukoliko su glavobolje česte, ako se povećava upotreba lekova ili se javljaju problemi sa koncentracijom i svakodnevnim funkcionisanjem, potrebno je potražiti stručnu pomoć i napraviti adekvatan plan lečenja - zaključio je Anderson.