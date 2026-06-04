Kao i prošle godine, i ovaj razgovor se održao kao inicijativa dobro poznatog regionalnog brenda Becutan, koji već skoro pet decenija podržava porodice i neguje tradiciju autentične brige o zdravoj povezanosti roditelja i dece

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Gde su granice komunikacije i koje lekcije moraju da nauče roditelji pre nego što pokušaju da ih prenesu deci, koliko je teško u eri veštačke inteligencije, digitalizacije i sveprisutnih ekrana ostati relevantan i autoritet, na Becutan Talks radionici razgovarale su pedagog Jelena Holcer, filmska i pozorišna glumica Tamara Dragičević, TV voditeljka i novinarka Danijela Buzurović, voditeljka i influenserka Marta Lović i voditeljka Sanja Kužet.

Prošlogodišnja Becutan Talks radionica bavila se temom „Iskreno ili savršeno roditeljstvo“ i predstavljala je prvi korak u konceptu razgovora koji su namenjeni pokretanju nekih bitnih pitanja savremenog roditeljstva. Kao logičan nastavak ove godine se kao tema nametnula komunikacija, prvenstveno iz perspektive sve više digitalizovanog sveta, i to kako se konstantna online buka manifestuje u komunikaciji između roditelja i dece.

Kako pomiriti razliku između odrastanja ’nekada’ i ’sada’ i kako napraviti zdrav balans u konzumiranju online sadržaja kod dece?

Razlike u odrastanju između generacija koje su danas roditelji i njihove dece su značajne i ponekad je teško poverovati koliko su se okolnosti promenile za poslednjih dvadesetak godina. Jedan od najvećih razloga je ubrzana digitalizacija svih sfera života.

„Deca se razvijaju u digitalnom svetu mnogo brže nego što se menjamo mi odrasli. Da bi se taj zaostatak uspešno razrešio, kontakt i komunikacija sa decom moraju da se odvijaju na prijateljski i način od poverenja, jer svaki pokušaj zabrane nečega će kod deteta izazvati kontraefekat, kao i pogoršanje komunikacije na relaciji roditelj-dete“, objasnila je pedagog Jelena Holcer.

Foto: Nebojša Dimić

Ostale sagovornice su se složile da je ključ u neprestanom i otvorenom komuniciranju sa decom, što je možda i najveća pozitivna razlika koju prepoznaju u savremenom roditeljstvu.

Danijela Buzurović i Marta Lović, koje kao snaja i zaova imaju dosta zajedničkog, zbog čega svoj odnos doživljavaju više kao sestrinski, ističu značaj otvorene komunikacije i postavljanja dobrog primera.

„Ne možemo da očekujemo da deca ne budu na telefonima, ako smo mi stalno na telefonima. Bitno je da se trudimo da budemo tu za decu kada smo im potrebni i da razgovaramo što više“, ističe Danijela.

Marta dodaje da je jako bitno razlikovati kontrolu i usmeravanje deteta, jer kako kaže: „Mi treba da budemo iskreni prema našoj deci i da kažemo da društvene mreže nisu nužno zlo, i da na njima može mnogo da se nauči ako smo dobro usmereni i postavljamo primer kako izgleda dobro korišćenje online platformi“.

Ako roditelj ne zna da razlikuje AI sadržaj od realnosti, kako može da pomogne detetu da se bori sa rizicima koje neregulisana online sfera predstavlja za sve?

Većina učesnica radionice se složila da je sve teže razlikovati AI generisan sadržaj, posebno ako isti nije jasno označen, zbog čega su rizici za decu i tinejdžere brojni. Roditelji u ovakvim situacijama često mogu da se osete bespomoćno, ali je bitno ne odustati od otvorene komunikacije i zajedničkog učenja kroz nova iskustva.

„Koliko god da nas neke stvari prevazilaze i izgledaju teške – moramo biti u toku. Mora postojati otvorena komunikacija, ali i jedna određena prijateljska kontrola situacije, jer dete ne sme da oseti da razgovara sa nekim ko ne zna ništa a mnogo pametuje, već da komunicira sa nekim ko ga razume, voli, zna o čemu priča i pruža savete iz najbolje namere. Jedino tako možemo osnažiti decu da žive u današnjem digitalnom svetu“, istakla je Tamara Dragičević.

Foto: Nebojša Dimić

Definitivnih odgovora i jednostavnih rešenja nema, ali je zajednički zaključak da samo iskrena i informisana komunikacija sa decom može dati rezultate i postaviti osnovu za njihovo sigurno odrastanje.

„S obzirom da je i dalje na nama roditeljima da vodimo računa o okviru u kojem deca odrastaju, najbolji pristup podrazumeva da uvek ponudimo da svaku nedoumicu ili izazov zajedno pokušamo da razumemo i razrešimo“, zaključila je Jelena Holcer.