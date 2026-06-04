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Izloženost opasnim supstancama poput metil-žive i olova u hrani može da negativno deluje na razvoj mozga i izazove doživotne neurološke i razvojne probleme

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Nebezbedna hrana odnese 1,5 miliona života godišnje. U najvećem riziku su deca mlađa od pet godina, jer imaju skoro tri puta veći rizik da se razbole posle kontaminiranog obroka, navodi Svetska zdravstvena organizacija (SZO) uoči Svetskog dana bezbednosti hrane, koji se obeležava 7. juna 2026. godine.

Utiacaj na razvoj mozga

Napominje se da konzumacija neispravnih namirnica može da bude smrtonosna u dečjem uzrastu. Pored toga, izloženost opasnim supstancama poput metil-žive i olova u hrani može da negativno deluje na razvoj mozga i izazove doživotne neurološke i razvojne probleme.

SZO procenjuje da nesigurna hrana godišnje uzrokuje oko 866 miliona oboljenja i 1,5 miliona smrtnih slučajeva, koji se u značajnoj meri mogu sprečiti boljom higijenom, bezbednom vodom, pravilnom pripremom hrane (npr. pasterizacijom) i boljim pristupom zdravstvenoj zaštiti. Najviše pogođeni delovi sveta su Afrika i Jugoistočna Azija.

SZO procenjuje da nesigurna hrana godišnje uzrokuje oko 866 miliona oboljenja i 1,5 miliona smrtnih slučajeva, Foto: Shutterstock

Biološke i hemijske opasnosti

Biološke opasnosti, uključujući bakterije, viruse i parazite, uzrokuju najveći deo oboljenja (oko 860 miliona slučajeva u 2021. godini), dok hemijske supstance imaju nesrazmerno veliki udeo u smrtnosti. Čak 73 odsto smrtnih slučajeva tokom 2021. godine posledica je hemijskog zagađenja, posebno neorganskim arsenom (42 odsto) i olovom (31 odsto).

Generalni direktor SZO, dr Tedros Adhanom Gebrejesus, istakao je da bezbednost hrane nije apstraktno pitanje, već da utiče na svaki obrok i svaku porodicu, i da nove procene prvi put daju jasniju sliku globalnog tereta bolesti.

Neophodna je stroža kontrola na svim nivoima

Nova analiza obuhvatila je 42 glavna uzročnika bolesti koje se prenose hranom u 194 zemlje u periodu od 2000. do 2021. godine, uključujući bakterije, viruse, parazite i hemikalije. Uključeni su i novi faktori poput metala, rotavirusa i parazita koji izaziva Čagasovu bolest.