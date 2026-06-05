Koristeći veštačku inteligenciju i podatke o hiljadama mutacija, naučnici rade na vakcini koja bi mogla da pruži zaštitu ne samo od postojećih, već i od budućih virusa

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Naučnici su osmislili revolucionarnu vakcinu, razvijenu uz pomoć veštačke inteligencije, koja bi mogla da pruži zaštitu od čitavih porodica virusa. Cilj je da se buduće pandemije spreče pre nego što uopšte počnu.

Nova univerzalna vakcina osmišljena je tako da štiti od više srodnih virusa istovremeno. Britanski istraživači rade na prvoj vakcini te vrste na svetu, koristeći veštačku inteligenciju kako bi predvideli i obuhvatili buduće mutacije virusa.

Za razliku od postojećih vakcina, koje se moraju redovno prilagođavati novim varijantama, ova tehnologija cilja delove virusa koji su ključni za njegov opstanak i ne mogu lako da se promene.

Stručnjaci sa Univerziteta u Kembridžu i Univerziteta u Sautemptonu razvili su vakcinu za koju tvrde da virusi teško mogu da izbegnu njen efekat mutacijama. Prva faza ispitivanja pokazala je da je vakcina bezbedna, a uskoro počinje i druga faza kliničkih istraživanja.

Kako je razvijena?

Veštačka inteligencija analizirala je ogromnu količinu podataka o mutacijama virusa iz celog sveta. Na taj način identifikovan je takozvani „superantigen“ – deo virusa koji je zajednički velikom broju srodnih virusa i neophodan za njihovo preživljavanje.

Glavni istraživač, profesor Sol Faust sa Univerziteta u Sautemptonu, istakao je da se virusi poput gripa, koronavirusa i ebole neprestano menjaju, zbog čega postojeće vakcine često zaostaju za novim varijantama.

Naučnici veruju da bi univerzalna vakcina mogla da predstavlja prekretnicu u borbi protiv budućih virusnih pretnji Foto: Shutterstock

- Ova nova generacija univerzalnih vakcina mogla bi da pruži zaštitu ne samo od poznatih varijanti, već i od srodnih virusa koji se još nisu pojavili kod ljudi. Ako uspemo da ih razvijemo na vreme, mogli bismo da spasemo milione života i sprečimo velike zdravstvene i ekonomske posledice budućih epidemija – rekao je Faust.

Korak ka univerzalnoj zaštiti

Pandemija kovida-19 pokazala je koliko brzo novi virus može da pređe sa životinja na ljude. Postojeće vakcine protiv SARS-a nisu pružale zaštitu od SARS-CoV-2 virusa koji je izazvao pandemiju.

Profesor Džonatan Hini iz Kembridža objašnjava da novi pristup podrazumeva analizu svih poznatih genetskih sekvenci virusa kako bi se pronašlo ono što im je zajedničko i neophodno za opstanak.

- Umesto da jurimo svaki novi virus pojedinačno, pokušavamo da pronađemo njihove zajedničke slabe tačke. Ciljamo ono što virus ne može lako da promeni – objasnio je Hini.

Vakcina je primenjena bez igle, pomoću posebnog mlaza tečnosti pod visokim pritiskom koji vakcinu unosi direktno u ćelije kože.

Prethodna istraživanja na životinjama pokazala su snažan imuni odgovor protiv različitih koronavirusa. U drugoj fazi studije učestvovaće više od 200 dobrovoljaca.

Naučnici veruju da bi ova tehnologija mogla da predstavlja prekretnicu u borbi protiv virusa i da jednog dana obezbedi široku zaštitu od hiljada različitih varijanti, uključujući i viruse poput ebole.