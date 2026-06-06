Srbija uvodi registar davalaca i nedavalaca i donorske kartice, sa ciljem da se poveća broj transplantacija i spasu životi pacijenata

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Nacionalni dan donora, veličanstvena poslednja volja - prvi put u Srbiji i transplantacija pluća

Obeležava se Nacionalni dan donora. U ovoj godini, u najtežem trenutku, kada su se životi njihovih najmilijih gasili, 17 porodica je reklo „da" i dalo saglasnost za transplantaciju. Zahvaljujući njihovoj humanoj odluci, urađena je 71 transplantacija tkiva i organa, a prvi put u Srbiji, i transplantacija pluća.

Izmenom Zakona o transplantaciji, Srbija uvodi Registar davalaca, donorsku karticu i registar nedavalaca. Simbolično, na obeležavanju Dana donora, i u iščekivanju najavljenih izmena propisa, u Skupštini Srbije organizovano je potpisivanje donorskih kartica.

U Srbiji na novi život čeka 1.228 građana. Među njima je i Željka Bojić, koja već četiri godine čeka transplantaciju jetre. Željka u društvu sina Jakova, rođenog u septembru prošle godine, koji je verovatno najmlađi gost Dnevnika, i profesorka dr Maja Ercegovac, direktorka Klinike za grudnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, govorile su za RTS o izazovima koje doniranje organa i proces transplantacije nose.

Željka se nada najvažnijem pozivu i tome da će dobiti jetru, u čemu joj mali Jakov daje veću snagu, nadu i motivaciju: - Prosto, sada je on na prvom mestu i moram da budem jača i moram da istrajem upravo zbog njega.

U Srbiji na novi život čeka 1.228 građana. Među njima je i Željka Bojić, koja već četiri godine čeka transplantaciju jetre Foto: Shutterstock

Željka se nedavno susrela sa pogoršanjem zdravstvenog stanja.

- Pa sada sam, hvala Bogu, dobro, zahvaljujući i mojim lekarima koji me prate. Kada je on imao četiri meseca, imala sam jednu epizodu pogoršanja zdravstvenog stanja kada sam bila hospitalizovana, i to je nešto što mi je do sada, od svih hospitalizacija, najteže palo jer smo bili po prvi put razdvojeni. I sad to ima jednu drugu dimenziju, ali isto tako ta hospitalizacija me je naučila da moram da budem jaka, da moram da istrajem, jer ja moram prosto da budem mama, i moram da njemu pružim bezbrižno detinjstvo - ispričala je Željka.

Dok 70 građana čeka jetru, Srbija beleži pionirski uspeh U Srbiji na transplantaciju jetre čeka oko 70 naših građana. Ono što je bila ohrabrujuća vest u ovoj godini, početkom aprila, je da je prvi put urađena i transplantacija pluća u našoj zemlji. Bojan koji je dobio nova pluća, oseća se dobro i oporavlja se kako treba uz uredne nalaze na zdravstvenim kontrolama.

Ta transplantacija pluća bila je jedna od 71 intervencije, transplantacije i tkiva i organa u ovoj godini za prvih pet meseci i 17 važnih velikih „da" porodica, što je ohrabrujuće, ali opet nedovoljno.

Početkom aprila u Srbiji je prvi put uspešno urađena transplantacija pluća, a pacijent se dobro oseća i uredno oporavlja Foto: Shutterstock

Priznanje za humani čin

- Mislim da je ovaj dan nekako prilika, s jedne strane, da odamo počasti, da se setimo i priznanje svima onima koji su se odlučili, ili lično ili kao porodica, na tako humani čin, ali i da se setimo značaja toga i da razmišljamo o tome i koliko šansi se daje i kako nekako neko ko u tom momentu odlazi i završava se život, ali nastavlja da živi kroz sve te mlade ljude koji se vraćaju porodicama, vraćaju svom životu i nekako, ako to može da bude neka uteha, neki motiv u izuzetno teškom momentu za te porodice s kojima se razgovara o doniranju organa - istakla je prof. Maja Ercegovac.

Ove godine bilo je devet transplantacija srca, a timovi, ne samo u Kliničkom centru Srbije, spremni su za transplantacije. Kada je reč o transplantaciji pluća, pripreme su dugo trajale, uz pomoć kolega iz Beča.

- Neki broj donora i broj organa koji su na raspolaganju nije toliki, ali to ne znači da mi 24 sata ne živimo sa telefonom i sa čekanjem i sa prosto spremnošću, ako se, ako dođe do takve situacije, da možemo da odgovorimo zadatku - kaže prof. Ercegovac.

Željka je aktivna u udruženju „Zajedno za novi život" čiji su članovi povodom Nacionalnog dana donora, učestvovali u događaju u Skupštini Srbije gde se govorilo o dugo iščekivanim izmenama Zakona o transplantaciji organa.

Foto: Shutterstock

- Pa, iskreno, ovaj zakon se jeste dugo čekao, ali i mi kao udruženje smo se zalagali jer prosto smatramo da svaki segment treba da ima neki svoj pravni okvir, ali sa druge strane, zakon nije taj koji nas može naterati da budemo humani. To je jedna naša duboko intimna odluka i ja verujem da je to nešto što svako od nas ima potrebu i oseća - rekla je Jakovova mama i dodala da je zakon taj koji treba da obezbedi da nijedna senka sumnje ne padne na taj najuzvišeniji humani čin, i da veruje da će to ovim novim izmenama i dopunama zakona upravo biti postignuto.

Zakon ne može da nas natera da budemo humani

Željka je pozvala sve ljude koji, kako je rekla, imaju jasan stav o doniranju organa, da potpišu donorsku karticu, i na taj način ostave mogućnost da nekome od 1.200 pacijenata koji čekaju na transplantaciju organa produže život.