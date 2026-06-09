Ovo ipak nije nova terapija za rak, već rano laboratorijsko otkriće koje pokazuje mogući novi mehanizam kontrole imunog sistema i potencijalni pravac za buduće lekove

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Naučnici su otkrili „skriveni prekidač” u imunom sistemu koji omogućava malignim ćelijama da se sakriju i izbegnu uništenje. Veruje se da bi ovo otkriće moglo da bude osnova novog poglavlja u imunoterapiji.

Snažno oružje imunog sistema su T ćelije. Njihova uloga je da prepoznaju i napadaju viruse, bakterije, kao i ćelije raka. T ćelije su „vojnici” koji štite organizam. Međutim, naučnici tvrde da postoji jedan molekul, nazvan SLAMF6, koji sprečava delovanje T ćelija. Ovo ipak nije nova terapija za rak, već rano laboratorijsko otkriće koje pokazuje mogući novi mehanizam kontrole imunog sistema i potencijalni pravac za buduće lekove.

Antitela što isključuju kočnicu

Kada se aktivira molekul SLAMF6, T ćelije imaju smanjenu mogućnost da napadnu maligne ćelije, brže se iscrpljuju i prestaju da rade svoj posao. Drugim rečima, imuni sistem pacijenta postaje sve umorniji i manje efikasan, zbog čega rak lakše opstaje.

Istraživači su sada napravili posebna antitela koja mogu da isključe ovu kočnicu. Sve je ispitano na miševima, a zahvaljujući ovim antitelima T ćelije su bile aktivnije, imuni sistem je ojačao.

Mnoge savremene imunoterapije protiv raka, uključujući inhibitore PD-1 i PD-L1 koji se koriste u lečenju različitih vrsta karcinoma, uklanjaju inhibitorne signale koje stvaraju tumori. Foto: Shutterstock

Mnoge savremene imunoterapije protiv raka, uključujući inhibitore PD-1 i PD-L1 koji se koriste u lečenju različitih vrsta karcinoma, uklanjaju inhibitorne signale koje stvaraju tumori. Iako su ovi tretmani pomogli velikom broju pacijenata, značajan broj njih ili ne reaguje na terapiju ili vremenom razvija otpornost. Ovo novo otkriće pokazuje da postoji još jedna kočnica (SLAMF6) koju bi možda mogli da blokiramo i tako pomognemo telu da se bolje bori protiv raka.

Rana faza istraživanja

Sve je još u ranoj fazi istraživanja: prvo je testirano u laboratoriji i na miševima, sledeći korak su klinička ispitivanja na ljudima, a potom će se znati koliko je bezbedno i efikasno za pacijente.

Rezultati potiču od tima koji predvodi André Veillette, profesor medicine na Université de Montréal i direktor Jedinice za istraživanje molekularne onkologije pri Montreal Clinical Research Institute, koja je povezana sa univerzitetom UdeM. Njihova studija objavljena je u časopisu Nature.

Prema rečima istraživača, ova novorazvijena antitela pokazuju znatno bolje rezultate od svih dosadašnjih pristupa usmerenih na SLAMF6.

Potencijalna nova opcija za obolele od raka

Istraživački tim veruje da bi ova antitela mogla postati osnova nove generacije imunoterapija protiv raka. Posebno bi mogla biti korisna pacijentima koji više nemaju koristi od terapija usmerenih na PD-1 ili PD-L1.

Sledeći korak biće rana klinička ispitivanja čiji je cilj procena bezbednosti i efikasnosti ovog tretmana kod osoba sa solidnim tumorima i hematološkim malignitetima (rakovima krvi). Foto: Shutterstock

Antitela bi se potencijalno mogla koristiti samostalno ili u kombinaciji sa drugim terapijama koje stimulišu imunski sistem.

Sledeći korak biće rana klinička ispitivanja čiji je cilj procena bezbednosti i efikasnosti ovog tretmana kod osoba sa solidnim tumorima i hematološkim malignitetima (rakovima krvi).

- Otkriće tima dr Veillettea otvara vrata novom poglavlju u imunoterapiji - izjavio je Jean‑François Côté, predsednik i naučni direktor IRCM-a.