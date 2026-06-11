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VAŽNO JE DA ZNATE

VAŽNO JE DA ZNATE

Prvi put u istoriji, terapija koja pokušava da podmladi ćelije oka testira se na ljudima

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Počelo je prvo kliničko ispitivanje na ljudima koje ima za cilj da „vrati vreme unazad“ ćelijama oka i pomogne u obnavljanju vida izgubljenog usled starenja i bolesti.

Američka biotehnološka kompanija Life Biosciences saopštila je da je prvom pacijentu dala eksperimentalnu terapiju pod nazivom ER-100, koja se trenutno testira kod osoba sa glaukomom i drugim oštećenjima očnog živca.

Kako funkcioniše nova terapija

Terapija je zasnovana na aktiviranju tri gena u ćelijama mrežnjače koje povezuju oko i mozak. Naučnici se nadaju da bi na taj način mogli da „podmlade“ oštećene ćelije i poboljšaju njihovu funkciju.

Istraživači sa Univerziteta Harvard prethodno su pokazali da ova metoda može delimično da podmladi stare ćelije kod miševa. Sada će prvi put biti testirana na ljudima.

Naša istraživanja ukazuju da je starenje povezano sa gubitkom epigenetskih informacija, a cilj terapije je da ih obnovi - rekao je genetičar Dejvid Sinkler sa Harvarda, jedan od autora projekta.

Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) odobrila je početak kliničkog ispitivanja u januaru ove godine.

Prvi rezultati mogli bi da pokažu da li je podmlađivanje ljudskih ćelija zaista moguće u kliničkoj praksi Foto: Shutterstock

U prvoj fazi učestvovaće 18 pacijenata. Naučnici će ih pratiti najmanje pet godina kako bi procenili bezbednost terapije i njen uticaj na vid.

Ipak, deo stručne javnosti upozorava da je reč o veoma rizičnom pristupu. Promena aktivnosti gena može imati nepredvidive posledice, uključujući mogućnost nastanka kancerogenih promena.

Pojedini naučnici takođe ističu da terapija ne rešava osnovni uzrok glaukoma, odnosno povišen očni pritisak, zbog čega nije sigurno koliko bi eventualni pozitivni efekti mogli da traju.