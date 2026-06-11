. Hipotenzija je stanje kada su vrednosti krvnog pritiska niže od 100/60 mmHg

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Brojne kardiovaskularne bolesti se dovode u vezu sa većim rizikom od razvoja demencije. Najjača povezanost uočena je ipak kod niskog krvnog pritiska i najčešćeg oblika demencije - Alchajmerove bolesti, pokazuje nova analiza objavljena u časopisu Journal of the American Heart Association, Američkog udruženja za srce. Hipotenzija je stanje kada su vrednosti krvnog pritiska niže od 100/60 mmHg. Većina stručnjaka smatra da je nizak pritisak bezopasna pojava i čak poželjnije stanje nego visok krvni pritisak. Nova studija tvrdi da ova pretpostavka ne mora uvek da bude do kraja tačna.

Šta je Alchajmerova bolest?

Kardiovaskularne bolesti obuhvataju grupu stanja koja pogađaju srce i krvne sudove, uključujući i mozak. To su na primer koronarna bolest srca, srčana insuficijencija, poremećaji srčanog ritma poput atrijalne fibrilacije, kao i faktori rizika kao što su visok ili nizak krvni pritisak, dijabetes tipa 2.

Alchajmerova bolest je oblik demencije koji postepeno narušava pamćenje, razmišljanje i druge kognitivne funkcije. Kada mozak ne dobija dovoljno krvi, manji je dotok kiseonika i hranljivih materija, a u ovakvoj situaciji stvaraju se uslovi za nagomilavanje proteina povezanih sa Alchajmerovom bolešću, kao što su beta-amiloid i tau protein.

Kada mozak ne dobija dovoljno krvi, manji je dotok kiseonika i hranljivih materija, a u ovakvoj situaciji stvaraju se uslovi za nagomilavanje proteina povezanih sa Alchajmerovom bolešću Foto: Shutterstock

Rezultati istraživanja pokazuju da su mnoga oboljenja srca i krvnih sudova, posebno ona koja utiču na cirkulaciju, snažno povezana sa zdravljem mozga i rizikom od Alchajmerove bolesti. Visok krvni pritisak, dijabetes tipa 2, gojaznost i pušenje predstavljaju nezavisne faktore rizika i za kardiovaskularne bolesti i za Alchajmerovu bolest. Posebno hipertenzija može da ošteti krvne sudove i doprinese razvoju kognitivnih teškoća, navodi Aili Tojli, vodeća autorka studije i studentkinja Tehnološkog univerziteta Mičigen u Houtonu.

Ova studija donosi nova saznanja zahvaljujući analizi zdravstvenih podataka gotovo 800.000 odraslih osoba iz dve velike baze podataka u Velikoj Britaniji i SAD. Istraživači su pojedinačno analizirali različite vrste kardiovaskularnih oboljenja, a zatim uporedili njihovu učestalost kod osoba kojima je tokom istraživanja dijagnostikovana Alchajmerova bolest.

Ključni nalazi istraživanja

Odrasle osobe sa hipotenzijom (niskim krvnim pritiskom) u britanskoj bazi UK Biobank imale su gotovo tri puta veći rizik od razvoja Alchajmerove bolesti. U američkoj studiji All of Us taj rizik je bio skoro dvostruko veći u poređenju sa osobama koje nisu imale nizak krvni pritisak.

U obe baze podataka osobe sa hipertenzijom imale su 1,6 puta veći rizik od Alchajmerove bolesti u odnosu na one bez povišenog krvnog pritiska.

I najmanje greške tokom merenja krvnog pritiska mogu pokazati vrednosti više i do 15 mmHg, stvarajući lažnu sliku o zdravlju srca Foto: Shutterstock

Učesnici koji su prethodno imali moždani udar imali su 1,5 puta veći rizik od Alchajmerove bolesti u UK Biobank studiji i 1,85 puta veći rizik u studiji All of Us.

U okviru UK Biobank studije, osobe sa atrijalnom fibrilacijom imale su oko 1,5 puta veći rizik od razvoja Alchajmerove bolesti u odnosu na osobe bez ovog poremećaja srčanog ritma.

Srčani udar bio je izuzetak i nije pokazao značajnu povezanost sa povećanim rizikom od Alchajmerove bolesti ni u jednoj od analiziranih baza podataka.

- U poređenju sa hipertenzijom, hipotenzija privlači znatno manje pažnje, zato imamo manje podataka i istraživanja. Potrebne su detaljne studije kako bismo razumeli biološke mehanizme koji povezuju Alchajmerovu bolest i kardiovaskularna oboljenja. Kada utvrdimo tačan put možda ćemo moći da intervenišemo i zaustavimo proces pre nego što dođe do Alchajmerove bolesti - rekla je Tojli.

Mozak ne može bez dovoljnog dotoka krvi

- Poznato je da visok krvni pritisak može da ostavi ozbiljne dugoročne posledice na mozak - rekla je dr Elizabet Marš, predsedavajuća naučne izjave Američkog udruženja za srce o zdravlju mozga tokom životnog veka.

- Ova studija pokazuje da krvni pritisak može da predstavlja problem i kada je prenizak tokom dužeg vremenskog perioda. Mozgu je potrebna krv kako bi dobijao kiseonik i hranljive materije bitne za pravilno funkcionisanje. Iako nauka tek počinje da razume mehanizme koji dovode do neurodegeneracije i kognitivnog propadanja, nije iznenađujuće što nizak krvni pritisak može da izazove poremećaje u radu mozga - objasnila je Marš, koja nije učestvovala u ovom istaživanju.

ako nauka tek počinje da razume mehanizme koji dovode do neurodegeneracije i kognitivnog propadanja, nije iznenađujuće što nizak krvni pritisak može da izazove poremećaje u radu mozga Foto: Janaka Lakaml/Shutterstock

Kako da sačuvamo zdravlje srca i mozga?

Američko udruženje za srce preporučuje primenu koncepta „Life's Essential 8“, koji podrazumeva osam ključnih pokazatelja zdravlja srca i mozga:

* redovna fizička aktivnost,

* zdrava ishrana,

* nepušenje,

* kvalitetan san,

* održavanje zdrave telesne mase,

* kontrola krvnog pritiska,

* kontrola nivoa holesterola,

* kontrola nivoa šećera u krvi.

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