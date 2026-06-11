Kod poremećaja rasta kod dece ključni su rano prepoznavanje i pravovremeno lečenje, jer tada dete ima najveće šanse da dostigne svoj puni potencijal rasta

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“Porašće u pubertetu” i “dajte ga na košarku” dve su najčešće zablude roditelja kada je reč o poremećajima rasta kod dece. Iako je sport važan za zdrav razvoj svakog deteta, ni košarka ni druge fizičke aktivnosti ne mogu da nadoknade nedostatak hormona rasta. Stručnjaci upozoravaju da je za uspešno lečenje presudno rano prepoznavanje problema, jer se čak 85 odsto rasta ostvaruje pre puberteta.

Sport je izuzetno važan za zdrav razvoj deteta i treba ga podsticati bez obzira na to da li je u pitanju košarka, fudbal, karate ili neka druga aktivnost. Međutim, ukoliko dete ima poremećaj rasta i nedostatak hormona rasta, sport sam po sebi neće dovesti do povećanja visine. Samo pravovremena dijagnostika i adekvatno lečenje mogu omogućiti detetu da ostvari svoj puni potencijal rasta.

Iskustvo koje pokazuje koliko dijagnoza može da kasni

Koliko dijagnoza može da kasni čak i kada su roditelji lekari pokazuje iskustvo Aleksandra Milisavljevića. Njegova ćerka je na rođenju imala urednu telesnu masu i dužinu, ali su zbog drugih zdravstvenih problema, uključujući alergiju na proteine kravljeg mleka i dodatna ispitivanja, prve sumnje na poremećaj rasta ostale u drugom planu. Dijagnoza nedostatka hormona rasta postavljena joj je tek sa pet godina i devet meseci.

- Kada je krenula u vrtić, razlika u odnosu na vršnjake postala je očigledna. Sa šest godina bila je visoka kao trogodišnje dete. Danas, nakon više od tri godine terapije, porasla je 23 centimetra, dobila sedam kilograma i broj obuće joj je veći za sedam brojeva. Najveća promena ipak je njeno samopouzdanje - kaže Milisavljević.

Kod poremećaja rasta vreme je presudno, jer rana dijagnoza povećava šanse da dete dostigne svoj genetski potencijal rasta Foto: Milan Ilic

Kako izgleda terapija hormonom rasta

Terapija hormonom rasta primenjuje se svakodnevnim potkožnim injekcijama, često tokom više godina. Savremeniji uređaji za primenu, kod kojih se igla praktično ne vidi, kao i digitalni alati za praćenje terapije, značajno olakšavaju lečenje i prilagođavanje dece.

Dr Sanja Panić Zarić iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta ističe da je redovno merenje deteta najjednostavniji način da se poremećaj rasta otkrije na vreme. Roditeljima je danas dostupna i besplatna aplikacija „Karta rasta“, u koju mogu da unose podatke o visini i težini deteta i prate da li ono raste očekivanim tempom.

Kada dete prvi put dođe kod endokrinologa, jedna izmerena visina nije dovoljna. Mnogo su važniji podaci o tome kako je raslo tokom prethodnih godina. Karta rasta pokazuje da li dete prati svoj kanal rasta ili postoji zastoj koji zahteva dodatnu procenu - objašnjava dr Panić Zarić.

Ona naglašava da hormon rasta nije važan samo za telesnu visinu. Učestvuje u regulaciji metabolizma, utiče na zdravlje kostiju i kardiovaskularnog sistema, zbog čega pravovremeno lečenje ima značaj za celokupno zdravlje deteta.

Poremećaji rasta podjednako pogađaju dečake i devojčice, ali se roditelji dečaka češće obraćaju lekarima Foto: Shutterstock

Zašto je rana dijagnoza ključ uspeha

Poremećaji rasta podjednako pogađaju dečake i devojčice, ali se roditelji dečaka češće obraćaju lekarima. Kada se dijagnoza postavi, u Srbiji su dostupne različite terapijske opcije. Lečenje traje dok dete raste, a uspeh terapije u velikoj meri zavisi od toga koliko rano je poremećaj otkriven.

Olga Davidović, predsednica Udruženja osoba sa nedostatkom hormona rasta i niskim rastom „Horast“, kaže da roditelji često čekaju pubertet verujući da će dete tada naglo porasti.