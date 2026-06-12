Dečak se trenutno dobro oporavlja i dobio je novu šansu za život

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Dečak se dobro oporavlja, a zahvaljujući ovoj intervenciji dobio je priliku da dočeka transplantaciju, koja mu je neophodna zbog teškog oboljenja srca. Kardiohirurg dr Saša Borović navodi da se ovakve procedure izvode u malom broju centara u svetu.

- Uspešno smo ugradili veštačko srce detetu od 13 godina. Malo je centara u svetu koji to rade. Zahvaljujući zajedničkom radu i iskustvu uspeli smo da pomerimo granice medicine u ovoj ustanovi. S obzirom na telesnu građu pacijenta, ovo je tek treći takav slučaj u svetu. Dva manja pacijenta operisana su u vrhunskim centrima u Sjedinjenim Američkim Državama, a treći zahvat izveden je u Srbiji - rekao je dr Borović.

Iako tim Instituta "Dedinje" ima veliko iskustvo sa mehaničkom potporom cirkulaciji kod odraslih, operacija kod deteta predstavljala je poseban izazov. Trebalo je u grudni koš trinaestogodišnjeg deteta smestiti uređaj koji nije tako mali.

- Bilo je potrebno pronaći optimalan hirurški pristup, a zatim prilagoditi anesteziju i lečenje u intenzivnoj nezi - objasnio je dr Borović.

Najveći izazov mali grudni koš

Kardiohirurg Instituta za majku i dete dr Ivan Dizdarević istakao je da je najveća nepoznanica bila da li će uređaj moći da stane u tako mali grudni koš.

- Tri dana smo tražili najbolje rešenje. Na kraju je sve lepo stalo na svoje mesto. Dečak se oporavlja i zadovoljni smo tokom postoperativnog lečenja. Pacijent neposredno pre operacije doživeo naglo pogoršanje stanja i kardiogeni šok, zbog čega je bilo neophodno hitno priključivanje na ECMO sistem, što je dodatno usložilo proceduru - rekao je Dizdarević.

Lekari naglašavaju da veštačko srce nije trajno rešenje i da može da traje od nekoliko meseci do nekoliko godina Foto: Shutterstock

Direktor Instituta za majku i dete prof. dr Vladislav Vukomanović ocenio je da saradnja sa Institutom "Dedinje" predstavlja novo poglavlje u pedijatrijskoj kardiohirurgiji regiona.

- Implantacija mehaničke potpore cirkulaciji nešto je novo na ovim prostorima. Zahvaljujući timskom radu podižemo pedijatrijsku zdravstvenu zaštitu na vrhunski nivo - rekao je prof. dr Vukomanović i podsetio da je pacijent iz Sarajeva i da ova ustanova godinama leči decu iz čitavog regiona, a ne samo iz Srbije.

Sada se čeka na donora

Lekari naglašavaju da veštačko srce nije trajno rešenje, već most do transplantacije, koja će biti moguća kada se pojavi odgovarajući donor. Veoma je važno što je mehanička potpora na vreme obezbeđena.

- Ona može da traje od nekoliko meseci do nekoliko godina i nadamo se da će naš mali pacijent uspešno dočekati transplantaciju srca - rekao je prof. dr Vukomanović.