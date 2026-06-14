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Tri sistema zasnovana na veštačkoj inteligenciji (AI) za analizu mamografije pokazala su da mogu da prepoznaju suptilne znake raka dojke godinama pre kliniče dijagnostike bolesti. U velikoj studiji objavljenoj u časopisu Radiology analizirano je skoro 89.000 mamograma više od 31.000 žena. Rezultati su pokazali da je u oko 20 odsto slučajeva raka dojke veštačka inteligencija mogla da otrkije promene i do 6 godina pre zvanične dijagnoze.

Standardni pregledi vs veštačka inteligencija

Rak dojke se pojavljuje mnogo ranije nego što ga standardni pregledi mogu otkriti

AI sistemi su ženama koje su kasnije razvile rak dosledno dodeljivali više skorove rizika, dok su kod zdravih žena rezultati bili niži.

Pri visokoj tačnosti (specifičnost 90%), AI je:

* identifikovao potencijalne slučajeve raka kod 19,7% žena 6 godina pre dijagnoze

* kod 25,2% žena 4 godine pre dijagnoze

* kod 39,3% žena 2 godine pre dijagnoze

Ovi podaci sugerišu da se znaci raka dojke često pojavljuju mnogo ranije nego što ih radiolozi mogu da uoče standardnim pregledima.

Mogućnosti

Istraživanje pokazuje da veštačka inteligencija može da prepozna vrlo suptilne promene na mamogramima koje ljudsko oko lako može da propusti. To otvara mogućnost za ranije otkrivanje bolesti, precizniji skrining i bolju procenu rizika kod pacijentkinja.

Ovi podaci sugerišu da se znaci raka dojke često pojavljuju mnogo ranije nego što ih radiolozi mogu da uoče standardnim pregledima. Foto: Shutterstock

Studija je sprovedena retrospektivno u Švedskoj, gde su istraživači analizirali ranije snimke žena koje su kasnije dobile dijagnozu raka dojke. AI sistemi su testirani na postojećim podacima, a ne u realnom kliničkom radu.

Stručnjaci ističu da bi ovakva tehnologija u budućnosti mogla da pomogne radiolozima da ranije identifikuju sumnjive promene, poboljšaju kvalitet skrininga i potencijalno povećaju šanse za uspešno lečenje.

Izazovi

Ipak, naglašava se da se ne zna sa sigurnošću da li AI prepoznaje rane znakove raka ili samo faktore koji ukazuju na povećan rizik. Takođe, postoji izazov u ravnoteži između ranog otkrivanja i mogućih nepotrebnih dodatnih pregleda kod zdravih žena.