Stručnjaci navode da su fudbaleri, uprkos izuzetno visokoj fizičkoj spremnosti, u ozbiljnom riziku od zdravstvenih problema i povreda

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Grupa svetskih naučnika upozorila je Fifu da su trenutne mere zaštite od visokih temperatura vazduha na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine nedovoljne. Stručnjaci navode da su fudbaleri, uprkos izuzetno visokoj fizičkoj spremnosti, u ozbiljnom riziku od zdravstvenih problema i povreda.

Dehidratacija, grčevi, toplotni udar

Dr Miho Tanaka, ortopedski hirurg specijalizovan za sportsku medicinu iz organizacije Mass General Brigham, potvrđuje da zdravstveni problemi povezani sa vrućinom i dalje predstavljaju ozbiljan problem, posebno na vrhunskim turnirima.

Dr Tanaka naglašava da visoke temperature ne utiču samo na rezultate. Fudbaleri su u ovim uslovima izloženi visokom riziku od dehidratacije, pojave grčeva u mišićima i drugih tegoba koje mogu da budu uvod u hitna medicinska stanja.

- Toplotni udar je verovatno najgori mogući scenario i potencijalno životno ugrožavajući problem - kaže lekarka.

Mere zaštite

Kako bi se smanjili rizici, lige i organizatori turnira obično primenjuju mere usmerene na zaštitu sportista.

- Zato je sasvim uobičajeno da lige uvedu pauze za hidrataciju ili rashlađivanje, a temperatura se pažljivo prati kako bi igrači imali vremena da se rashlade - rekla je Tanaka.

Kako je pokazalo nedavno objavljeno istraživanje organizacije ClimateCentral, pojava ekstremnih vrućina tokom juna i jula se u proseku utrostručila u odnosu na prethodna Svetska prvenstva u 10 gradova koji su ove godine ponovo domaćini. Istovremeno, istraživanje koje je objavio World Weather Attribution procenjuje da će se ove godine otprilike četvrtina utakmica igrati u uslovima WBGT preko 26 °C, što je granica visokog rizika po igrače – i da bi ta brojka bila za 5 utakmica manja u klimatskim uslovima koji su vladali 1994. godine, u vreme poslednjeg Svetskog prvenstva u SAD.

U elitnom sportu ima mnogo istegnuća mišića. Povrede su često posledica preopterećenja sportista zbog velikog broja utakmica i dužine sezone Foto: Shutterstock

Gust raspored utakmica povećava rizik od povreda

Pored vremenskih uslova, Tanaka je istakla da zahtevi vrhunskog fudbala povećavaju verovatnoću povreda. Veliki broj utakmica i dužina sezone predstavljaju dodatno opterećenje za profesionalce.

- U elitnom sportu ima mnogo istegnuća mišića. Povrede su često posledica preopterećenja sportista zbog velikog broja utakmica i dužine sezone - rekla je dr Tanaka.

Dugoročno zdravlje ostaje prioritet

Profesionalni sportisti često su pod pritiskom da se što pre vrate takmičenju nakon povrede, ali Tanaka naglašava da medicinski timovi moraju da daju prednost dobrobiti igrača.

- Na kraju krajeva, dugoročno zdravlje igrača zaista je najvažniji faktor koji treba uzeti u obzir - kaže doktorka.

Odgovor Fife

FIFA je odbila da direktno komentariše otvoreno pismo i tvrdnje naučnika, ali je saopštila da će tokom turnira primenjivati „višeslojni model ublažavanja posledica visokih temperatura“, uz mere prilagođene uslovima u realnom vremenu.

Portparol Fife izjavio je da će tokom čitavog takmičenja postojati posebna meteorološka podrška, kako na centralnom nivou tako i u gradovima domaćinima, dok će praćenje WBGT indeksa i indeksa toplote biti osnova za donošenje odluka.

Dodaje se da je raspored utakmica pravljen uzimajući u obzir klimatske uslove, pa su prilagođena vremena početka mečeva, nastojalo se da se što više izbegnu termini sa najvišim temperaturama, a utakmice za koje se očekuje toplije vreme prioritetno su raspoređene na natkrivene stadione.

Prema navodima Fife, kalendar takmičenja osmišljen je i tako da smanji putovanja reprezentacija i poveća broj dana za odmor, na osnovu procene rizika od vrućine za svaku lokaciju pojedinačno.