Depresija je izlečiva bolest, a pravovremena stručna pomoć, odgovarajuća terapija i podrška okoline ključni su za uspešan oporavak

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Nije svaka tuga prolazna, niti je svaki umor samo posledica užurbanog života. Depresija je ozbiljna bolest koja može pogoditi bilo koga, bez obzira na godine, pol ili životne okolnosti. Ipak, uz pravovremeno prepoznavanje i adekvatno lečenje, oporavak je moguć.

Upravo sa ciljem da se o mentalnom zdravlju govori otvorenije, da se smanji stigma i podstakne pravovremeno traženje pomoći, jun se u Srbiji od 2022. godine obeležava kao Nacionalni mesec mentalnog zdravlja.

Tim povodom, sa ciljem da se podigne svest o depresiji, pruži podrška obolelima i ohrabre ljudi da na vreme potraže stručnu pomoć, Udruženje psihijatara Srbije nastavlja kampanju “Pomoć je tu, odmah pored tebe – Zajedno u borbi protiv depresije”. Kampanja ima za cilj da ukaže da je ovo oboljenje izlečivo uz adekvatnu terapiju, podršku porodice i razumevanje okruženja. Sprovodi se uz podršku udruženja “Herc” i “Videa”, koja okupljaju osobe sa problemima mentalnog zdravlja.

Predrasude o depresiji otežavaju put do lečenja

Depresija predstavlja jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova savremenog društva i među vodećim je uzrocima invaliditeta u svetu. Pogađa veliki broj ljudi, a procenjuje se da u Srbiji sa njom živi više od 250.000 osoba. Iako je i dalje prate stigma i nerazumevanje, pravovremeno prepoznavanje simptoma, stručna pomoć, odgovarajuća terapija i podrška porodice i okruženja ključni su za oporavak.

Najčešći simptomi depresije su gubitak energije, povlačenje iz društva i smanjen interes za aktivnosti koje su ranije donosile zadovoljstvo. U takvim situacijama važnu ulogu ima okruženje, porodica i prijatelji koji mogu da prepoznaju promene i ohrabre osobu da potraži stručnu pomoć.

Depresija je ozbiljan mentalni poremećaj koji izaziva dugotrajan osećaj tuge, gubitak interesa i energije, te otežava svakodnevno funkcionisanje Foto: Vladislav Mitic/Vladislav Mitic +381653334682

Depresija je ozbiljan mentalni poremećaj koji se, osim kroz loše raspoloženje, ispoljava i kroz promene u načinu razmišljanja, motivaciji, spavanju i apetitu, kao i kroz teškoće u funkcionisanju u porodičnom, poslovnom i društvenom životu.

- Ona se može se javiti kod bilo koga, nezavisno od uzrasta, pola ili životnih okolnosti. Kada depresija nije prepoznata ili se ne leči adekvatno, simptomi se pogoršavaju, a osećaj beznađa postaje sve izraženiji. U najtežim slučajevima može doći i do suicidalnih misli i ponašanja. Rizik od samoubistva je višestruko povećan kod osoba sa depresijom, posebno kod težih oblika, zbog čega su pravovremeno prepoznavanje simptoma i adekvatna podrška od ključnog značaja za očuvanje života - ističe prof. dr Čedo Miljević, predsednik Udruženja psihijatara Srbije.

Individualni pristup ključ uspešnog lečenja

Iako je pravovremeno prepoznavanje simptoma od ključnog značaja, jednako je važno i to da se depresija leči na savremen i sveobuhvatan način, prilagođen svakom pacijentu.

Depresiju je važno prepoznati na vreme i lečenje započeti što ranije. Danas postoji više terapijskih pristupa, a u praksi se najčešće kombinuju farmakoterapija i psihoterapija. Terapija oralnim antidepresivima je efikasna kod većine pacijenata sa simptomima depresije.

Međutim, kod oko 15 odsto pacijenata izostaje značajnije poboljšanje čak i nakon primene dva ili više različitih oralnih antidepresiva, ističe klinički asistent dr med. Maja Pantović Stefanović iz Udruženja psihijatara Srbije. Kako objašnjava, u takvim slučajevima govori se o terapijski rezistentnoj depresiji.

- U svetu, savremeni pristup lečenju ovih pacijenata podrazumeva primenu inovativne terapije. Nadamo se razumevanju države da će ova terapija da postane dostupna pacijentima u Srbiji o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Uprkos stigmi koja i dalje postoji, depresija se može uspešno lečiti uz pravovremenu pomoć stručnjaka i podršku najbližih Foto: Shutterstock

Podrška menja tok oporavka

Podrška porodice, prijatelja i zajednice ima ključnu ulogu u procesu oporavka od depresije, ali značajan doprinos u smanjenju stigme, motivisanju obolelih da potraže stručnu pomoć i pružanju podrške tokom lečenja imaju i udruženja pacijenata.

- Naše udruženje organizuje psihološka savetovališta, radionice kao i grupe samopomoći namenjene svim osobama kojima je potrebna ovakva vrsta podrške. Savetovališta vode psihoterapeuti u edukaciji, uz stručnu superviziju. Svako ko oseća potrebu za razgovorom i podrškom može nam se obratiti putem naših profila na društvenim mrežama – poručuje Larisa Despotović, predsednica Udruženja “Herc”.

Nacionalni mesec mentalnog zdravlja prilika je da se pošalje jasna poruka da traženje pomoći nije slabost, a da pravovremena podrška i odgovarajuće lečenje mogu značajno promeniti tok bolesti i kvalitet života obolelih. Udruženje “Videa” svojim aktivnostima nastoji da osobama sa problemima mentalnog zdravlja pruži osećaj prihvaćenosti i podrške, i tako doprinese njihovom oporavku i smanjenju osećaja usamljenosti.

- Kroz likovne radionice, filmske projekcije i književna druženja, naše udruženje pruža podršku osobama sa problemima mentalnog zdravlja, pomažući im da se osećaju prihvaćeno, uključeno i manje usamljeno. Svaka zajednička aktivnost i svaki iskren razgovor mogu biti važan oslonac osobama koje prolaze kroz težak period, ali i značajan korak na putu ka oporavku – rekla je Marina Marković, predsednica Udruženja “Videa”.

Dugotrajna usamljenost povećava rizik od depresije i anksioznosti Foto: Shutterstock