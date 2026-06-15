FDA je odobrila novi UV filter bemotrizinol, za koji stručnjaci ističu da može unaprediti zaštitu od sunca i doprineti boljoj prevenciji oštećenja kože i raka

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Na početku prošle nedelje, Američka agencija za hranu i lekove (FDA) odobrila je novi sastojak kreme za sunčanje pod nazivom bemotrizinol, što je prvi put od 1999. godine da je agencija odobrila novi UV filter – jedinjenje koje se dodaje kremi za sunčanje radi zaštite od ultraljubičastog zračenja.

Stručnjaci su pozdravili ovu odluku, navodeći da ona proširuje izbor dostupnih opcija za zaštitu od sunca i da bi mogla da poboljša zaštitu kože kod korisnika. Bemotrizinol se godinama široko koristi u Evropi, Australiji i delovima Azije, uključujući Koreju i Kinu.

- Uvođenje bemotrizinola u kreme za sunčanje u Sjedinjenim Državama je izuzetno uzbudljivo jer ćemo dobiti bolja sredstva za zaštitu kože - rekao je za magazin Health dr Džošua Zejchner, dermatolog i direktor kozmetičkih i kliničkih istraživanja u bolnici Mount Sinai.

Evo šta treba znati o bemotrizinolu i da li stručnjaci preporučuju prelazak na proizvode koji ga sadrže.

Šta je bemotrizinol?

Bemotrizinol je hemijsko jedinjenje koje apsorbuje ultraljubičasto zračenje i pomaže u zaštiti kože od oštećenja izazvanih suncem.

Reč je o filteru širokog spektra, što znači da pruža zaštitu od obe vrste štetnog zračenja – UVB i UVA. UVB zraci deluju na površinu kože i glavni su uzrok opekotina od sunca, dok UVA zraci prodiru dublje i doprinose prevremenom starenju kože. Obe vrste zračenja povezane su sa razvojem raka kože.

Bemotrizinol je hemijsko jedinjenje koje apsorbuje ultraljubičasto zračenje i pomaže u zaštiti kože od oštećenja izazvanih suncem Foto: Profimedia

U saopštenju povodom odobrenja, FDA je navela da smatra da je bemotrizinol opštepriznat kao bezbedan i efikasan (GRASE) za upotrebu u kremama za sunčanje kod odraslih i dece starije od šest meseci.

Kako se bemotrizinol poredi sa drugim filterima za sunčanje?

Stručnjaci navode da bemotrizinol ima više prednosti u odnosu na postojeće UV filtere. Posebno se izdvaja po efikasnoj zaštiti od UVA zraka, koji doprinose dubinskom oštećenju kože i njenom prerano starenju.

Takođe se odlikuje visokom stabilnošću – ne razgrađuje se brzo na sunčevoj svetlosti, pa duže zadržava zaštitni efekat u odnosu na neke druge hemijske filtere.

Još jedna važna prednost odnosi se na osećaj na koži. Kreme za sunčanje sa bemotrizinolom lako se nanose, brzo upijaju i ne ostavljaju težak ni mastan sloj na koži, što mnogima znači u svakodnevnoj upotrebi.

Za razliku od mineralnih krema za sunčanje koje sadrže cink oksid ili titanijum dioksid i često ostavljaju beličast trag, preparati sa bemotrizinolom su estetski prihvatljiviji i ne menjaju izgled kože nakon nanošenja.

Dodatno, stručnjaci ističu da ovaj sastojak ostaje uglavnom na površini kože i ima minimalnu sistemsku apsorpciju, što znači da je manja verovatnoća da dospe u krvotok u poređenju sa nekim drugim hemijskim UV filterima. Iako se bezbednosni podaci i dalje prate, dosadašnja istraživanja ukazuju na visok nivo sigurnosti.

Ove karakteristike mogu doprineti doslednijoj upotrebi zaštite od sunca, što je ključno za prevenciju oštećenja kože i raka kože.

Rak kože je najčešći oblik raka koji nastaje usled dugotrajnog izlaganja UV zračenju i može se uspešno sprečiti redovnom zaštitom kože od sunca Foto: Shutterstock

Da li su kreme sa bemotrizinolom sada dostupne?

Kreme za sunčanje koje sadrže bemotrizinol još uvek nisu dostupne na tržištu u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, nakon odobrenja FDA, proizvođači će moći da ga uvrste u proizvode od 9. avgusta 2026. godine.

Prema najavama stručnjaka, prvi proizvodi sa ovim sastojkom mogli bi se pojaviti krajem leta ili početkom jeseni nakon tog datuma. U početku će se bemotrizinol pojavljivati pod brendom PARSOL Shield.

Da li treba izabrati kreme sa bemotrizinolom?

Stručnjaci navode da oni koji preferiraju mineralne filtere, poput cink oksida i titanijum dioksida, mogu nastaviti da koriste takve proizvode.

Za one koji koriste hemijske kreme za sunčanje, bemotrizinol predstavlja značajan napredak zbog šireg spektra zaštite, bolje stabilnosti i prijatnije kozmetičke formulacije.