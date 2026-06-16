Grupa biciklista iz Srbije želi da humanitarnom vožnjom pod nazivom “Daj pedalu raku od Srbije do Hilandara” pomogne radu Ženskog centra “Milica”, udruženja koje preko 16 godina posvećeno pruža podršku i zastupa žene obolele od karcinoma dojke i ginekoloških karcinoma

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Grupa biciklista iz Srbije želi da humanitarnom vožnjom pod nazivom “Daj pedalu raku od Srbije do Hilandara” pomogne radu Ženskog centra “Milica”, udruženja koje preko 16 godina posvećeno pruža podršku i zastupa žene obolele od karcinoma dojke i ginekoloških karcinoma. Cilj vožnje je prikupljanje donacija za dalji rad Centra za podršku onkološkim pacijentkinjama koje se bore sa ovim teškim bolestima.

- Krećemo na put dug stotinama kilometra od našeg Kragujevca do Hilandara vođeni verom i željom da testiramo sopstvene granice. Ovaj put je naša duhovna potraga, ali i prilika da učinimo dobro delo. Vođeni činjenicom da žene ne mogu kročiti na tlo Svete Gore odlučili smo da njihovo odsustvo pretvorimo u snažnu poruku podrške. Ovaj put posvećujemo zajedno sa Ženskim centom „Milica“ svim hrabrim ženama koje vodu bitku za zdravlje. Naš trud na biciklama je mali doprinos njihovoj velikoj svakodnevnoj borbi - kažu oganizatori.

Ovu plemenitu misiju dobrovoljno su organizovala trojica entuzijasta: Nemanja Luković (profesor fizičkog vaspitanja i jedan od organizatora Serbia Upsidedown gravel scene), Aleksandar Radomirović (građevinski inženjer) i Jovan Jerotijević (softverski inženjer). Oni će biti glavni akteri humanitarne vožnje biciklima od Kragujevca sve do manastira Hilandar na Svetoj gori.

- Biciklisti zvanično kreću na put 20. juna iz Kragujevca,a prva stanica na njihovoj ruti biće Niš. Tokom celog puta organizovane su prolazne stanice na kojima će svi zainteresovani građani moći da podrže bicikliste, pridruže se akciji i doniraju sredstva u humanitarne svrhe.

Planirana ruta:

20.6. Kragujevac – Niš

21.6. Niš – manastir Prohor Pčinjski

22.6. Manastir Prohor Pčinjski – manastir Sveti Nikola

23.6. Manastir Sveti Nikola – jezero Dojran

24.6. Dojran – Stavros

25.6. Stavros – Uranopolis

Nakon dolaska na cilj, biciklisti će se sa Svete gore vratiti u Uranopolis 28. juna, dok je zvaničan povratak za Srbiju planiran za 29. jun.

Biciklisti zvanično kreću na put 20. juna iz Kragujevca, a prva stanica na njihovoj ruti biće Niš Foto: Privatna arhiva

Besplatna podrška Za protekle tri godine, više od 3.000 žena i članova njihovih porodica dobilo je besplatnu podršku kroz rad Ženskog centra „Milica“. Pored stručnih saveta i priprema za terapije, udruženje obezbeđuje perike od prave kose na korišćenje, kao i Moj asistent- Vodič kroz lečenje raka dojke. Ono što je najvažnije, obolelima je dostupna neprocenjiva emotivna i iskustvena podrška edukovanih „navigatorki“ - žena koje su same pobedile rak, nakon čega su prošle kroz posebne obuke kako bi bile oslonac novoobolelima.



Donacijama kroz ovu akciju direktno se podržava rad centara, ali i održavanje nacionalne besplatne linije 0800 40 40 40.

- Preko ovog broja, svakog dana žene kojima je potrebna pomoć mogu stupiti u kontakt sa stručnim timom i navigatorkama koje su tu da pruže podršku i upute ih u dalje korake lečenja. Sredstva prikupljena tokom ove acije biće usmerena na širenje mreže centara, unpređenje rada Centra i edukaciju novih navigatorki, sa jasnim ciljem: da nijedna žena u Srbiji kroz ovu borbu ne prolazi sama. Ženski centar „Milica“ poziva sve građane, kompanije i medije da podrže ovu akciju, podrže naše bicikliste na ovom putu, prošire vest i pomognu u prikupljanju sredstava koja će obezvbediti dostupniju podršku obolelim ženama i njihovim porodicama. Za više informacija, posetite sajt www.nebeznje.com ili društvene mreže Ženskog centra “Milica” - kažu u ŽC "Milica".