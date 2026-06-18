Deca vakcinisana protiv HPV-a (humanog papiloma virusa) u uzrastu od 12 do 13 godina imaju gotovo nultu verovatnoću da umru od raka grlića materice pre navršene 30. godine života, pokazuje novo istraživanje

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Deca vakcinisana protiv HPV-a (humanog papiloma virusa) u uzrastu od 12 do 13 godina imaju gotovo nultu verovatnoću da umru od raka grlića materice pre navršene 30. godine života, pokazuje novo istraživanje. Prva studija ove vrste pokazuje da je broj smrtnih slučajeva naglo opao otkako je počela vakcinacija devojčica školskog uzrasta 2008. godine. Procenjuje se da je zahvaljujući vakcinaciji do sada spaseno oko 200 života u Engleskoj.

Prvi put u petogodišnjem periodu

U periodu od 2020. do 2024. godine nije zabeležen nijedan smrtni slučaj od raka grlića materice među ženama starosti od 20 do 24 godine, što se prvi put dogodilo u jednom petogodišnjem periodu, tvrde autori studije. Bez vakcinacije očekivalo bi se oko 23 smrtna slučaja.

Rak grlića materice i dalje je 14. najčešći oblik raka kod žena u Ujedinjenom Kraljevstvu, gde se svake godine dijagnostikuje kod oko 3.300 osoba. Smatra se da HPV, virus koji se prenosi bliskim kontaktom kože sa kožom, izaziva čak 99 odsto ovih slučajeva.

Većina HPV infekcija prolazi bez posledica, ali neke mogu izazvati abnormalne promene ćelija koje godinama kasnije mogu dovesti do razvoja raka.

Većina HPV infekcija prolazi bez posledica, ali neke mogu izazvati abnormalne promene ćelija koje godinama kasnije mogu dovesti do razvoja raka. Foto: Shutterstock

Stručnjaci kažu da je rak grlića materice u potpunosti izlečiv i sprečiv ako se otkrije na vreme. U Srbiji je obezbeđena besplatna devetovalentna HPV vakcina koja pruža preko 90% efikasnu zaštitu od karcinoma. Prema podacima Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, Srbija se nalazi na neslavnom drugom mestu u Evropi po stopi obolevanja, sa oko 1.500 novih slučajeva i 700 smrtnih ishoda svake godine. Humani papiloma virus (HPV) prenosi se kontaktom kože o kožu i uzročnik je čak 99 odsto slučajeva raka grlića materice.

Neverovatna prekretnica

Autori izveštaja očekuju da će broj umrlih od ove bolesti nastaviti da opada kako se bude vakcinisalo sve više ljudi i kako vakcinisane generacije budu starile.

Organizacija Cancer Research UK, koja je finansirala istraživanje, opisala je rezultate kao „neverovatnu prekretnicu“, ali je upozorila da je stopa vakcinacije u Engleskoj ispod preporučenog nivoa.

- Znamo da je HPV vakcina izuzetno efikasna u sprečavanju raka grlića materice pre nego što se razvije, a ovi rezultati po prvi put pokazuju da ona spasava živote - izjavila je izvršna direktorka organizacije Mišel Mičel.

Kako se leči rak grlića materice

Aleksandra Leg završila je školu neposredno pre nego što je HPV vakcina uvedena u Engleskoj. Godine 2021, baš kada je planirala svoje venčanje, sa 30 godina dijagnostikovan joj je rak grlića materice.

Sećam se trenutka kada sam čula dijagnozu. Jednostavno nisam mogla da dođem do daha. Bila sam potpuno slomljena Foto: Shutterstock

- Sećam se trenutka kada sam čula dijagnozu. Jednostavno nisam mogla da dođem do daha. Bila sam potpuno slomljena. Hiljadu misli mi je prolazilo kroz glavu. Bilo je veoma teško - kaže Aleksandra.

Lečenje je podrazumevalo uklanjanje limfnih čvorova u predelu abdomena, ali su hirurzi uspeli da sačuvaju mali deo grlića materice, čime joj je ostavljena mogućnost da zatrudni.

Samo godinu dana kasnije rodila je ćerku Ajvi. Njeno srednje ime je Marvela, što znači „čudo“.

- Tih devet meseci bilo je veoma zastrašujuće jer je postojala velika opasnost da je izgubim u bilo kom trenutku - kaže Aleksandra.

Ona smatra da bi njen život bio mnogo manje traumatičan da joj je HPV vakcina bila dostupna i poziva sve koji imaju pravo na vakcinaciju da je prime.

- Veliki sam zagovornik ove vakcine i kada Ajvi bude dovoljno odrasla, biće prva u redu za vakcinaciju - dodaje ona.

Kako vakcinisane generacije budu starile, videćemo da će biti spaseno mnogo više života od raka grlića materice - ističe on. Foto: Shutterstock

Smanjenje broja smrtnih slučajeva tek je početak

Profesor Sasijeni, stručnjak za epidemiologiju raka sa Univerziteta Kvin Meri u Londonu, smatra da je pad smrtnosti od uvođenja vakcine samo „vrh ledenog brega“.

- Kako vakcinisane generacije budu starile, videćemo da će biti spaseno mnogo više života od raka grlića materice - ističe on.

Uprkos uvođenju HPV vakcine, ženama uzrasta od 25 do 64 godine i dalje se preporučuje redovan skrining raka grlića materice.