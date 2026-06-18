Besplatni pregledi mladeža u Domu zdravlja Voždovac 20. juna: Rano otkrivanje promena može spasiti život
Briga o zdravlju kože počinje prevencijom, a redovni pregledi mogu imati ključnu ulogu u ranom otkrivanju potencijalno opasnih promena. Zbog toga Dom zdravlja Voždovac poziva građane da iskoriste priliku i obave preventivni pregled mladeža i pigmentnih lezija.
Preventivni pregledi biće organizovani 20. juna 2026. godine, u periodu od 8 do 14 časova, u centralnom objektu Doma zdravlja Voždovac, u Ustaničkoj ulici broj 16, na prvom spratu, u sobi 37.
Rak kože je 17. najčešći oblik raka u svetu. Takođe, on je 14. najčešći rak kod muškaraca i 14. najčešći rak kod žena.
Stručnjaci podsećaju da redovni pregledi kože omogućavaju rano otkrivanje malignih promena, uključujući različite oblike raka kože, kao i pravovremeno preduzimanje neophodnih mera lečenja. Upravo zato prevencija i kontrolni pregledi predstavljaju važan korak u očuvanju zdravlja.
Građanima se savetuje da obrate pažnju na sve promene u izgledu mladeža i kože, kao i da redovno odlaze na dermatološke preglede, posebno tokom letnjih meseci kada je izloženost sunčevom zračenju povećana.
Kako poručuju iz Doma zdravlja Voždovac:
„Pregled danas – sigurnost za sutra.“