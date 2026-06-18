Naučnici testiraju vakcinu koja podmlađuje imuni sistem: Jača sposobnost organizma da se bori protiv raka, HIV-a i demencije
Naučnici testiraju novu vakcinu koja bi mogla da podmladi imuni sistem i poboljša sposobnost organizma da se bori protiv ozbiljnih bolesti poput raka, HIV-a i demencije. Reč je o inovativnom pristupu koji ima za cilj da obnovi funkciju imunih ćelija koje s godinama postaju manje efikasne.
Prvo kliničko ispitivanje na ljudima fokusirano je na takozvane istrošene T-ćelije, vrstu belih krvnih zrnaca koja ima ključnu ulogu u koordinaciji imunološkog odgovora organizma.
Kako starimo, ali i usled određenih hroničnih bolesti, ove ćelije se nagomilavaju i gube deo svoje funkcionalnosti. Zbog toga imuni sistem postaje slabiji, a organizam podložniji infekcijama i drugim oboljenjima.
Istraživači veruju da bi „resetovanje“ ovih ćelija moglo da vrati imunom sistemu karakteristike koje ima u mlađem životnom dobu, omogućavajući snažniji i efikasniji odgovor na različite zdravstvene pretnje.
Novi injekcioni lek razvila je biotehnološka kompanija SenTcell, koju je osnovao dr Alessio Lana sa University College London. Cilj vakcine je da obnovi prirodnu sposobnost imunog sistema da prepozna i reaguje na potencijalne pretnje, uključujući ćelije raka i druge uzročnike bolesti.
Iako su istraživanja još u ranoj fazi, stručnjaci smatraju da bi ovakav pristup mogao da otvori novo poglavlje u lečenju bolesti povezanih sa starenjem i oslabljenim imunitetom. Ukoliko se pokaže uspešnim, tretman bi mogao da doprinese jačanju imunološke zaštite kod starijih osoba i pacijenata sa hroničnim oboljenjima.
Izvor: the-independent.com/zdravlje.kurir.rs