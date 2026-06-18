Naučnici testiraju novu vakcinu koja bi mogla da podmladi imuni sistem i poboljša sposobnost organizma da se bori protiv ozbiljnih bolesti poput raka, HIV-a i demencije

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Naučnici testiraju novu vakcinu koja bi mogla da podmladi imuni sistem i poboljša sposobnost organizma da se bori protiv ozbiljnih bolesti poput raka, HIV-a i demencije. Reč je o inovativnom pristupu koji ima za cilj da obnovi funkciju imunih ćelija koje s godinama postaju manje efikasne.

Prvo kliničko ispitivanje na ljudima fokusirano je na takozvane istrošene T-ćelije, vrstu belih krvnih zrnaca koja ima ključnu ulogu u koordinaciji imunološkog odgovora organizma.

Kako starimo, ali i usled određenih hroničnih bolesti, ove ćelije se nagomilavaju i gube deo svoje funkcionalnosti. Zbog toga imuni sistem postaje slabiji, a organizam podložniji infekcijama i drugim oboljenjima.

Istraživači veruju da bi „resetovanje“ ovih ćelija moglo da vrati imunom sistemu karakteristike koje ima u mlađem životnom dobu, omogućavajući snažniji i efikasniji odgovor na različite zdravstvene pretnje.

Iako su istraživanja još u ranoj fazi, stručnjaci smatraju da bi ovakav pristup mogao da otvori novo poglavlje u lečenju bolesti povezanih sa starenjem i oslabljenim imunitetom Foto: Shutterstock

Novi injekcioni lek razvila je biotehnološka kompanija SenTcell, koju je osnovao dr Alessio Lana sa University College London. Cilj vakcine je da obnovi prirodnu sposobnost imunog sistema da prepozna i reaguje na potencijalne pretnje, uključujući ćelije raka i druge uzročnike bolesti.