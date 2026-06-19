Kliničko ispitivanje, sprovedeno na više od 3.600 pacijenata koji su bili na obradi zbog bolova u grudima, otkrilo je da masna jetra nije samo problem ovog organa, već i važan pokazatelj povećanog rizika od bolesti srca

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Kliničko ispitivanje, sprovedeno na više od 3.600 pacijenata koji su bili na obradi zbog bolova u grudima, otkrilo je da masna jetra nije samo problem ovog organa, već i važan pokazatelj povećanog rizika od bolesti srca.

Istraživači su utvrdili da osobe sa masnom bolešću jetre imaju oko 24 odsto više nestabilnih, takozvanih nekalcifikovanih plakova u koronarnim arterijama.Ovi plakovi bogati holesterolom skloniji su pucanju i stvaranju krvnih ugrušaka, što može dovesti do srčanog udara.

Tokom dvogodišnjeg praćenja, ozbiljan kardiovaskularni događaj – uključujući srčani udar, smrt ili hospitalizaciju zbog srčanih tegoba – zabeležen je kod 4,1 odsto pacijenata sa masnom jetrom, u poređenju sa 2,5 odsto onih koji nisu imali ovo oboljenje.

Nakon što su uračunati poznati faktori rizika, poput gojaznosti, visokog krvnog pritiska i drugih kardiovaskularnih problema, pokazalo se da je masna bolest jetre povezana sa čak 69 odsto većim rizikom od ozbiljnih srčanih događaja.

- Ovi nalazi potvrđuju da masna bolest jetre nije samo stanje jetre, već i važan marker rizika za srčana oboljenja - izjavio je Jan Brendel, istraživač radiologije sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Harvard i Opšte bolnice Masačusets.

Masna jetra 1. stepena je tihi signal tela – iako često ne boli, pravovremene promene u ishrani i životnim navikama mogu je potpuno preokrenuti Foto: Shutterstock

Najnovije studije pokazuju da 1 od 4 odraslih ima masnu jetru. Glavni uzroci povezani su sa savremenim navikama:

• obroci „na brzinu“

• hroničan stres

• višesatno sedenje

• poremećen metabolizam i insulinska rezistencija

Naučnici smatraju da rezultati dodatno potvrđuju postojanje takozvane „veze jetra–srce“, prema kojoj višak masti i upalni procesi u jetri podstiču promene na krvnim sudovima koje mogu dovesti do srčanog udara.

Masna bolest jetre pogađa između 30 i 40 odsto odraslih osoba i jedna je od najčešćih hroničnih bolesti savremenog doba.

Dobra vest je da se često može uočiti na CT snimcima srca koji se već rade zbog procene koronarne bolesti, što bi lekarima moglo pomoći da ranije prepoznaju pacijente sa povećanim rizikom.

Autori studije ističu da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo da li lekovi za snižavanje holesterola, kao i novije terapije za gojaznost i dijabetes, mogu smanjiti nakupljanje opasnih plakova i rizik od srčanog udara kod osoba sa masnom bolešću jetre.