Analiza je pokazala da su BMI i obim struka približno podjednako dobri pokazatelji budućeg rizika od malignih bolesti

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Višak kilogramamogao bi da bude povezan sa većim rizikom od razvoja čak 19 vrsta raka, pokazuje velika sistematska analiza objavljena u časopisu Nature Metabolism. To je znatno više od 13 maligniteta koje su ranije kao bolesti povezane sa gojaznošću prepoznavale vodeće međunarodne zdravstvene organizacije.

Istraživači su analizirali 226 naučnih radova iz 23 zemlje i obuhvatili više od 1,5 miliona slučajeva raka. Ukupno su procenili 557 veza između indeksa telesne mase (BMI) i rizika od 25 najčešćih vrsta malignih bolesti.

Rezultati su pokazali da je viši BMI povezan sa povećanim rizikom od 19 vrsta raka. Rizik nije bio isti za sve tumore. Na primer, svaki porast BMI za pet jedinica bio je povezan sa 58 odsto većim rizikom od raka endometrijuma i 47 odsto većim rizikom od adenokarcinoma jednjaka.

Istraživanje je ukazalo i na povezanost gojaznosti sa leukemijom, ne-Hodžkinovim limfomom, rakom mokraćne bešike i gliomom, vrstama maligniteta koje ranije nisu bile uključene u zvanične liste karcinoma povezanih sa viškom telesne mase.

Rizik nije isti za muškarce i žene

Autori su uočili i određene razlike između regiona i polova. Kod žena u istočnoj Aziji povećanje BMI za pet jedinica bilo je povezano sa približno dvostruko većim dodatnim rizikom od raka dojke u menopuzi nego kod žena u Evropi. Kada je reč o raku debelog creva, veza sa povišenim BMI bila je izraženija kod muškaraca nego kod žena. Nasuprot tome, povezanost između BMI i raka žučne kese bila je jača kod žena.

Analiza je pokazala da su BMI i obim struka približno podjednako dobri pokazatelji budućeg rizika od malignih bolesti Foto: Shutterstock

Kako bi proverili da li je veza između gojaznosti i raka verovatno uzročno-posledična, istraživači su koristili i genetske podatke. Rezultati su uglavnom potvrdili nalaze dobijene analizom posmatračkih studija, iako ne za sve vrste raka.

Analiza je pokazala da su BMI i obim struka približno podjednako dobri pokazatelji budućeg rizika od malignih bolesti, uz manje razlike kod pojedinih tipova tumora.