U Kinu će, po već utvrđenom planu, ići pet naših kardiologa kod profesora Fana, ali će im profesor Šu takođe biti mentor - rekao je prof. dr Milovan Bojić

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Institut za kardiovaskularne bolesti (IKVB) Dedinje postaje jedan od svetskih i evropskih centara za minimalno invazivnu hirurgiju aortnog luka, zahvaljujući saradnji sa profesorom dr Šu Čangom,načelnikom vaskularne hirurgije najveće svetske klinike Fuvai iz Pekinga i predsednikom Nacionalnog udruženja vaskularnih hirurga Narodne Republike Kine.

Profesor Šu, koji važi za ednog od vodećih svetskih eksperata za endovaskularno lečenje kompleksnih oboljenja aorte, nalazi se u radnoj poseti IKVB Dedinje. Prof. Šu ima posebno iskustvo u minimalno invazivnom zbrinjavanju patologije luka aorte.

Dr Mihajlo Nešković najbolji od 800 učenika iz 40 zemalja sveta

Tokom boravka na Institutu „Dedinje“, prof. Šu je održao predavanje „Endovaskularna rekonstrukcija luka aorte“, posvećeno najnovijim metodama i dostignućima u lečenju bolesti najvećeg krvnog suda u organizmu.

Istog dana, u okviru posete, urađene su dve složene endovaskularne procedure, uključujući i intervenciju koja podrazumeva modifikaciju stent-grafta izradom „prozora“ za krvne sudove koji polaze iz luka aorte.

Ovo je, kako kažu stručnjaci, jedna od najsavremenijih metoda u lečenju pacijenata sa složenom patologijom ovog segmenta najvećeg krvnog suda u organizmu.

– Danas smo u prilici da ugostimo najveće ime svetske vaskularne hirurgije, profesora Šu Čanga. Svojim radom i rezultatima prepoznatljiv je u svetu i veliki je učitelj i mentor stotinama vaskularnih hirurga širom planete. Meni, kao direktoru Instituta Dedinje, danas je srce možda bilo najispunjenije radošću zbog konstatacije profesora Šu Čanga da je naš hirurg dr Mihailo Nešković najbolji među 800 učenika iz 40 zemalja sveta – rekao je direktor Instituta Dedinje prof. dr Milovan Bojić.

Sistemski smo se okrenuli rešavanju ovog pitanja, sa maksimalnom posvećenošću i pažnjom, i danas imamo respektabilan aortni centar. I Foto: Shutterstock

Najbolji kadrovi

Dr Nešković je godinu dana bio učenik profesora Šu Čanga u Fuvai Hospital.

– To je znak da mi na Dedinju pravilno odabiramo kadrove za vrhunska zvanja i funkcije u svojoj oblasti, da pravilno usmeravamo pažnju i sredstva u njihovo usavršavanje. Dolazak profesora Šu Čanga na naš Institut pokazatelj je da ćemo odgajati još Neškovića koji će doprineti razvoju naše vaskularne hirurgije, ne samo na Dedinju već i u Srbiji, i učiniti je prepoznatljivom u Evropi i svetu. Aortna hirurgija bila je naša slaba tačka. Sistemski smo se okrenuli rešavanju ovog pitanja, sa maksimalnom posvećenošću i pažnjom, i danas imamo respektabilan aortni centar. Imamo ljude koji uče endovaskularnu i minimalno invazivnu hirurgiju luka aorte, a u profesoru Šu Čangu imamo velikog učitelja i mentora, kako danas tako i u budućnosti – kaže prof. Bojić.

Ova poseta je prilika da pređemo na konkretne poteze i da, tragom ove saradnje, stvorimo svojevrsni centar vaskularne hirurgije Fuvai bolnice u ovom delu Evrope Foto: Shutterstock

Oboljenja luka aorte slabe zid ovog vitalnog krvnog suda. U ovom stanju je ugrožen protok krvi ka glavi, vratu i rukama. Najčešće bolesti luka aorte su aneurizma, disekcija, ateroskleroza, upala, suženje. Simptomi koji mogu da uakžu na bolest luka aorte su oštar, cepajući bol u grudima koji se širi ka leđima, vratu ili rukama. Pacijenti se žale i na kašalj, kratak dah, promuklost. Moguće su vrtoglavica, nesvestica. Aorta je najveća arterija u telu. Prostire se od srca, kroz grudni koš i dalje ka stomaku.

Bolest luka aorte može biti posledica promena krvnog pritiska, krvnih ugrušaka, traume, urođenog poremećaja.

U Kinu na usavršavanje putuje pet kardiologa

Profesor Šu Čang je na IKVB Dedinje uradio dve kompleksne operativne procedure na luku aorte uz upotrebu takozvanih fenestriranih stent-graftova, koji predstavljaju unikatna rešenja.

– To je tehnika koju je i naš doktor Nešković učio i usavršavao, a usavršavaće je i budući lekari. Profesor Šu, naš veliki učitelj i mentor, biće mentor i našim lekarima koji će odlaziti u Fuvai bolnicu. U Kinu će, po već utvrđenom planu, ići pet naših kardiologa kod profesora Fana, ali će im profesor Šu takođe biti mentor. Ova poseta profesora Šu Čanga Institutu Dedinje, profesoru Slobodanu Tanaskoviću, načelniku vaskularne hirurgije, i meni kao direktoru, prilika je da pređemo na konkretne poteze i da, tragom ove saradnje, stvorimo svojevrsni centar vaskularne hirurgije Fuvai bolnice u ovom delu Evrope – istakao je prof. dr Milovan Bojić.

Najuglednija bolnica u Evropi

Prof. Šu je rekao da mu je velika čast i zadovoljstvo što je na IKVB Dedinje.