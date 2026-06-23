Promene na mrežnjači oka mogu ukazati na povećan rizik od Alchajmerove bolesti godinama pre pojave prvih simptoma

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Sve više istraživanja pokazuje da oči mogu otkriti rane znake Alchajmerove bolesti. Naučnici su sada pokazali da fotografije mrežnjače oka mogu pomoći u proceni rizika od razvoja ove bolesti godinama pre postavljanja dijagnoze.

Mrežnjača je sloj tkiva na zadnjem delu oka koji sadrži nervne ćelije i krvne sudove. Promene na njoj ne mogu da potvrde da će osoba razviti Alchajmerovu bolest, ali mogu da ukažu na faktore koji povećavaju rizik od kognitivnog propadanja.

Veštačka inteligencija otkriva promene na mrežnjači povezane sa Alchajmerom

Tim istraživača sa Univerziteta Floride koristio je veštačku inteligenciju za analizu 62.876 fotografija mrežnjače više od 40.000 učesnika britanske biobanke. Cilj je bio da se identifikuju faktori povezani sa većim rizikom od Alchajmerove bolesti, uključujući starost, krvni pritisak, telesnu masu, pušenje, konzumiranje alkohola, kvalitet sna i depresiju.

Analiza mrežnjače oka može u određenim slučajevima ukazati na rane biomarkere povezane sa povećanim rizikom od razvoja Alchajmerove bolesti Foto: Shutterstock

Analiza je otkrila nekoliko promena na mrežnjači koje su povezane sa povećanim rizikom od Alchajmerove bolesti. Među njima su ukrućivanje krvnih sudova, smanjena gustina sitnih krvnih sudova, proređivanje optičkog nerva i suženje malih arterija i arteriola u oku.

Istraživači naglašavaju da se radi o povezanostima, a ne o dokazima da ove promene direktno izazivaju bolest. Ipak, rezultati ukazuju na to da bi snimanje mrežnjače u budućnosti moglo da posluži kao jednostavan i neinvazivan način za rano prepoznavanje osoba sa povećanim rizikom.

Fotografisanje mrežnjače već se rutinski koristi kod pacijenata sa dijabetesom, glaukomom i kataraktom. Ako se potvrdi da ove slike sadrže pouzdane informacije o riziku od demencije, mogle bi postati važan alat za praćenje zdravlja mozga.