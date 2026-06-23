Profesor Šu, koji je i predsednik Nacionalnog udruženja vaskularnih hirurga Narodne Republike Kine, bio je mentor dr Mihailu Neškoviću tokom jednogodišnjeg stručnog usavršavanja u bolnici Fuvai u Pekingu

Slušaj vest

Jedan od vodećih svetskih stručnjaka za minimalno invazivnu hirurgiju aortnog luka,profesor dr Šu Čang,načelnik vaskularne hirurgije najveće svetske klinike Fuvai iz Pekinga, proglasio je dr Neškovića za svog najboljeg đaka u konkurenciji od 800 lekara iz 40 zemalja sveta.

Najbolja nega za pacijente u Srbiji

Profesor Šu, koji je i predsednik Nacionalnog udruženja vaskularnih hirurga Narodne Republike Kine, bio je mentor dr Mihailu Neškoviću tokom jednogodišnjeg stručnog usavršavanja u bolnici Fuvai u Pekingu. Dr Nešković je u Kini stekao značajno iskustvo u savremenom lečenju najkompleksnijih bolesti aorte, sa ciljem da stečena znanja i tehnike primeni u daljem razvoju aortnog programa Instituta "Dedinje".

Sve ove pohvale su malo neprijatne, ali bitno je da pacijenti u Srbiji imaju pristup najboljoj mogućoj medicinskoj nezi. Foto: IKVB Dedinje

- Ovo je tek početak i samo nastavak našeg zajedničkog rada. Sve ove pohvale su malo neprijatne, ali bitno je da pacijenti u Srbiji imaju pristup najboljoj mogućoj medicinskoj nezi.U suštini, poenta je u manje invazivnom pristupu, endovaskularnom, što znači da kroz pristupna mesta u preponama možemo da uđemo u krvne sudove i da iznutra obložimo aortu, čime sprečavamo da ona dalje pukne ili da nastane bilo koja dalja patologija. Naravno, endovaskularna rekonstrukcija luka aorte ograničena je na određeni broj pacijenata koji ispunjavaju anatomske i patološke kriterijume. Operacija nije moguća kod svih, ali kod određenog broja pacijenata ovom metodom možemo da smanjimo komplikacije, ali i da ubrzamo oporavak posle zahvata. Ova metoda zasniva se na modifikaciji tih graftova koje je profesor Šu do maksimuma razvio i pojednostavio. U suštini, kada imate iskustva, vrlo je laka za primenu - kaže dr Nešković u razgovoru za Kurir.Zdravlje dr Nešković.

Ova metoda zasniva se na modifikaciji tih graftova koje je profesor Šu do maksimuma razvio i pojednostavio. U suštini, kada imate iskustva, vrlo je laka za primenu Foto: IKVB Dedinje

Oboljenja luka aorte slabe zid ovog vitalnog krvnog suda. U ovom stanju ugrožen je protok krvi ka glavi, vratu i rukama. Najčešće bolesti luka aorte su aneurizma, disekcija, ateroskleroza, upala i suženje. Simptomi koji mogu da ukažu na bolest luka aorte su oštar, cepajući bol u grudima koji se širi ka leđima, vratu ili rukama. Pacijenti se žale i na kašalj, kratak dah i promuklost. Moguće su vrtoglavica i nesvestica. Aorta je najveća arterija u telu. Prostire se od srca, kroz grudni koš i dalje ka stomaku. Bolest luka aorte može biti posledica promena krvnog pritiska, krvnih ugrušaka, traume ili urođenog poremećaja.

Vrlo smo blizu načinu rada bolnice Fuvai

Ono što je bolnica Fuvai u Pekingu, kineski nacionalni centar za srce i krvne sudove, to je IKVB Dedinje za Srbiju.

- To jesu dve komplementarne ustanove u tom smislu. Moram da kažem, koliko god mi nekad možda komentarisali da nam treba još da dostignemo svet, razlike nisu baš velike. Naravno, oni imaju veći broj pacijenata, klinička tehnologija napreduje iz meseca u mesec. Oni su jako dobro organizovani i taj rad jednostavno teče. Ali nismo mi mnogo daleko od toga i mislim da uz malo truda možemo u nekom narednom periodu imati veoma sličan način rada kao u Pekingu - kaže dr Nešković.

U Kinu će, po već utvrđenom planu, ići pet naših kardiologa kod profesora Fana, ali će im profesor Šu takođe biti mentor - rekao je prof. dr Milovan Bojić Foto: Privatna arhiva

Stalna podrška kineskih stručnjaka

Dr Nešković veruje da Srbija postaje regionali i evropski centar za endovaskularnu rekonstrukciju aortnog luka.

- Da, mi se tome nadamo i tome težimo. Profesor Šu nam je potvrdio da će nam pružati kontinuiranu podršku, znači ne samo tokom ove posete, nego i u narednom periodu, kako sa ovom tehnikom, tako i sa drugim naprednim tehnikama. Od njega imamo punu podršku, a Institut uvek teži novim metodama koje bi olakšale lečenje pacijenata. To se maksimalno stimuliše i podržava - ističe doktor.

Savremena medicina je učenje bez kraja

Iza dr Neškovića je mnogo truda i učenja, ali, kako kaže, voli svoj posao i stalno teži da nauči nešto novo.