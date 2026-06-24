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Onkolog Arif Kamal iz Američkog društva za borbu protiv raka smatra da bi jednostavnost ovakvih testova mogla značajno da poveća dostupnost skrininga

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Novi testovi krvi koji mogu da otkriju tragove čak 50 različitih vrsta raka mogli bi uskoro da promene način na koji se sprovodi skrining malignih bolesti. Američka Agencija za hranu i lekove (FDA) trenutno razmatra odobrenje testa Galleri, koji bi mogao da postane široko dostupan već do kraja godine.

Za razliku od postojećih metoda skrininga, koje podrazumevaju različite preglede za pojedinačne vrste raka, Galleri koristi jednu bočicu krvi kako bi identifikovao DNK fragmente i druge biomarkere povezane sa velikim brojem karcinoma.

- To je fundamentalna promena u načinu na koji razmišljamo o skriningu raka. Umesto da tragamo za jednom vrstom raka, sada možemo istovremeno da proveravamo prisustvo više njih - izjavila je Megan Hol, potpredsednica za medicinska pitanja kompanije Grail, koja je razvila test.

Put ka široj primeni

Galleri i sličan test CancerGuard kompanije Exact Sciences već su dostupni u SAD pod posebnim regulatornim režimom, ali za širu primenu i pokrivanje troškova od strane osiguravajućih kuća potrebno je puno odobrenje FDA.

Američki Kongres je ove godine usvojio zakon koji omogućava da Medicare od 2028. godine nadoknađuje troškove testova za rano otkrivanje više vrsta raka (MCED), nakon regulatornog odobrenja.

Stručnjaci naglašavaju da Galleri nije zamena za postojeće skrining programe, već dodatni alat koji može pomoći da se rak otkrije ranije Foto: Shutterstock

Obećavajući rezultati istraživanja

Kompanija Grail trenutno sprovodi velike studije u Velikoj Britaniji i Severnoj Americi. Iako britanska studija nije ostvarila primarni cilj značajnog smanjenja broja uznapredovalih karcinoma, noviji podaci ukazuju na ohrabrujuće rezultate.

- Već u trećoj godini zabeležili smo smanjenje od 26 odsto slučajeva raka otkrivenih u četvrtom stadijumu, uključujući rak pankreasa, jetre, pluća i želuca - navela je Hol.

Stručnjaci naglašavaju da Galleri nije zamena za postojeće skrining programe, već dodatni alat koji može pomoći da se rak otkrije ranije.

Budućnost onkologije

Onkolog Arif Kamal iz Američkog društva za borbu protiv raka smatra da bi jednostavnost ovakvih testova mogla značajno da poveća dostupnost skrininga.

- Naučna osnova je čvrsta, a tehnologija pouzdana. Pitanje nije da li će se razvijati, već koliko brzo“, kaže Kamal.

Slične analize krvi, poznate kao „tečne biopsije“, već se koriste za praćenje uspešnosti terapije i otkrivanje eventualnog povratka bolesti kod pacijenata kojima je rak dijagnostikovan.

„Testiranje krvi postalo je centralni deo načina na koji danas razmišljamo o raku pluća i drugim malignitetima, jer su sistemi postali izuzetno osetljivi“, ističe Džonatan Goldman, specijalista za rak pluća sa UCLA.

Test ukazuje na moguće prisustvo raka i sugeriše lekarima gde treba sprovesti dodatna ispitivanja Foto: Shutterstock

Nije dijagnoza, već važan signal

Stručnjaci upozoravaju da pozitivan rezultat ne predstavlja konačnu dijagnozu. Test ukazuje na moguće prisustvo raka i sugeriše lekarima gde treba sprovesti dodatna ispitivanja.

„Predviđanje porekla signala raka jedna je od najvažnijih karakteristika ove tehnologije, jer lekaru pokazuje gde da traži potvrdu bolesti“, objašnjava Hol.

Razvoj ovakvih testova dolazi u trenutku kada napredak u terapijama značajno poboljšava izglede za preživljavanje obolelih. Upravo zato rano otkrivanje bolesti postaje sve važnije.