Do sada je prisustvo mikroplastike u tkivima uglavnom moglo da se potvrdi tek nakon uzimanja uzoraka ili obdukcije, što je ozbiljno ograničavalo istraživanja

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Mikroplastika je danas svuda oko nas – u hrani, vodi, vazduhu, odeći i kućnim predmetima.

Naučnici sada tvrde da su napravili značajan iskorak u njenom otkrivanju u organizmu, razvivši test koji može da pokaže gde su se sitne plastične čestice nakupile u telu bez potrebe za operacijom ili biopsijom.

Istraživači sa University College London, Kingston University i University of Birmingham koristili su tehniku poznatu kao fotoakustično snimanje. Ona podrazumeva slanje laserskih impulsa u tkivo, pri čemu mikroplastika apsorbuje svetlost i stvara veoma slabe zvučne talase koje uređaj zatim registruje i pretvara u detaljnu mapu rasporeda čestica.

Dr Stiven Patrik sa Univerzitetskog koledža u Londonu (UCL) za medicinu, glavni autor studije, rekao je:

- Svako na zemlji je izložen mikroplastici – ona se nalazi svuda: u našoj hrani, piću, odeći i nameštaju. Postoji sve veća zabrinutost zbog njihovih efekata na ljudsko zdravlje, što je do sada bilo teško proučavati unutar živog tkiva. Većina postojećih metoda se oslanja na biopsije ili analizu tkiva nakon disekcije, što ograničava ono što istraživači mogu da posmatraju tokom vremena. Očekujemo da će naš novi pristup otkrivanju mikroplastike otvoriti nove puteve istraživanja o tome gde se ove čestice akumuliraju u telu, koliko dugo traju i da li doprinose bolestima koje pogađaju mozak, krvne sudove i druge organe.

Do sada je prisustvo mikroplastike u tkivima uglavnom moglo da se potvrdi tek nakon uzimanja uzoraka ili obdukcije, što je ozbiljno ograničavalo istraživanja. Nova metoda omogućava praćenje kretanja i zadržavanja mikroplastike u živim organizmima tokom dužeg vremenskog perioda.

Nova metoda omogućava praćenje kretanja i zadržavanja mikroplastike u živim organizmima tokom dužeg vremenskog perioda Foto: Shutterstock

U istraživanju objavljenom u naučnom časopisu Advanced Science, naučnici su uspešno pratili mikroplastiku u tkivima miševa. Detektovali su čestice polipropilena, koji se koristi za ambalažu hrane i čaše za kafu, kao i polietilena, materijala od kojeg se prave plastične kese za jednokratnu upotrebu.