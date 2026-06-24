Nova oralna pilula Utebzi predstavlja prvi karbapenemski antibiotik u obliku tablete za lečenje komplikovanih urinarnih infekcija i može smanjiti potrebu za hospitalizacijom

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Za većinu ljudi sa infekcijama urinarnog trakta (UTI), kratka terapija antibioticima je glavni tretman. Ali za komplikovane infekcije urinarnog trakta, teške bakterijske bolesti koje su otporne na različite oblike antibiotika — ovo možda neće biti dovoljno.

Lek je razvijen od strane jedne kompanije i predstavlja oralni oblik klase antibiotika koja se zove karbapenemi, standardnog tretmana za komplikovane infekcije urinarnog trakta. Pre njega, ljudi sa komplikovanim infekcijama urinarnog trakta mogli su da primaju karbapeneme samo intravenski.

- Iako oralni oblik ovog antibiotika nije efikasniji ili bezbedniji od intravenske alternative, on je praktičniji i može izbeći potrebu za hospitalizacijom ili intravenskom primenom kod kuće - kaže dr Krejg Komiter, šef klinike uroloških specijalnosti na Univerzitetu Stanford u Palo Altu, Kalifornija i dodaje da ovo čini vrednu opciju lečenja za komplikovane infekcije urinarnog trakta.

Dr Komiter očekuje da će, kada lek postane dostupan (do kraja ove godine, prema GSK-u), to dovesti i do uštede troškova jer može smanjiti vreme potrebno za hospitalizaciju ili izostanke sa posla.

Urinarne infekcije su bakterijske infekcije koje zahvataju mokraćni sistem i mogu izazvati bol, peckanje pri mokrenju i učestalo mokrenje Foto: Shutterstock

Šta su komplikovane infekcije urinarnog trakta?

Velika većina infekcija urinarnog trakta nije komplikovana i izaziva blaže simptome, kao što je peckanje tokom mokrenja. Ove infekcije mogu uticati na bubrege, bešiku, uretere (cevčice koje prenose urin od bubrega do bešike) i uretru (cevčicu koja izbacuje urin iz tela iz bešike), ali većina se čisti iz tela nakon kratkog kursa oralnih antibiotika.

Komplikovane infekcije urinarnog trakta su drugačije. One su mnogo ozbiljnije i teže za lečenje. Simptomi se mogu proširiti po celom telu i mogu uključivati:

groznica

drhtavicu

mučninu

povraćanje

dehidrataciju

umor

bol u donjem delu leđa

Ove teže infekcije često zahtevaju hospitalizaciju. Mogu uticati na trudnice, osobe sa kateterima, osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom i one koji su nedavno imali operaciju. Mogu dovesti do infekcije krvotoka, otkazivanja bubrega i komplikacija u trudnoći.

Oralna alternativa intravenskim lekovima

Dr Amanda Peppercorn, potpredsednica za klinički razvoj u GSK-u, naziva karbapeneme „kičmom za lečenje teških infekcija u bolnici". Ovi antibiotici deluju tako što ometaju ćelijski zid bakterija, ubijajući klicu i uklanjajući infekciju.

Karbapenemi su ključni antibiotici za teške bolničke infekcije jer uništavaju bakterije tako što oštećuju njihov ćelijski zid Foto: Shutterstock

- Ovi lekovi su isključivo namenjeni za veoma ozbiljne infekcije izazvane bakterijama sa velikom otpornošću. Ovaj lek donosi prvi oralni karbapenem na tržište, tako da omogućava pacijentima, kada se stabilizuju od veoma teške infekcije – da budu lečeni oralnim karbapenemom, kako bi mogli ranije da idu kući ili eventualno da izbegnu hospitalizaciju.

Ispitivanja na pacijentima pokazuju značajnu efikasnost

FDA je svoje odobrenje za ovaj lek zasnovala na rezultatima studije u koju je uključeno skoro 1.700 odraslih hospitalizovanih sa komplikovanim infekcijama urinarnog trakta. Tokom 7 do 10 dana, pacijenti su nasumično raspoređeni da primaju 600 miligrama (mg) leka oralno svakih šest sati ili 500 mg intravenskog oblika karbapenema svakih šest sati.

Oni koji su uzimali pilulu imali su ukupnu stopu uspeha od skoro 60 procenata, otprilike istu stopu uspeha kao i oni koji su primali intravensku terapiju.

Verovatnoća neželjenih efekata bila je slična u svakoj grupi, sa 3 procenta ili manje koji su prijavili blage, umerene i neozbiljne događaje poput dijareje i glavobolje.