Pacijentu od 100 godina uspešno je ugrađen pejsmejker u UKC Niš, koji danas primenjuje najsavremenije kardiološke procedure i spada među vodeće centre za lečenje srčanih oboljenja u regionu

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Klinika za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Niš nastavlja da prati svetske trendove u lečenju srčanih oboljenja. Zahvaljujući ulaganjima u opremu, kadrove i organizaciju rada, od početka godine ugrađeno je 375 pejsmejkera, a pacijentima su danas dostupne i najsavremenije procedure koje se primenjuju u najvećim centrima Evrope i sveta.

Prema rečima prof. dr Tomislava Kostića, kardiologa Klinike za kardiologiju UKC Niš i jedan od vodecih stručnjaka iz oblasti elektrostimulacije u Srbiji, podrška Ministarstva zdravlja i uprave Univerzitetskog kliničkog centra omogućila je da se radi u dve smene i u tri angio-sale, čime su povećani kapaciteti za zbrinjavanje pacijenata sa ozbiljnim srčanim problemima.

– Od početka godine ugrađeno je 375 pejsmejkera. Zahvaljujući Upravi Univerzitetskog kliničkog centra i Ministarstvu zdravlja omogućeno nam je da radimo u dva radna vremena, u tri angio-sale. Ono što je najvažnije jeste da se sve ono što se danas ugrađuje i radi u svetu, radi i kod nas – ističe prof. dr Kostić.

Klinika za kardiologiju UKC Niš prati svetske trendove u lečenju srčanih oboljenja, a od početka godine ugrađeno je 375 pejsmejkera Foto: Shutterstock

Manje invazivne metode i brži oporavak pacijenata

Napredak kardiologije poslednjih godina doveo je do toga da pojedine procedure budu znatno manje invazivne nego ranije. Tako se u UKC Niš ugrađuju i transkateterski pejsmejkeri, koji ne zahtevaju klasičnu operaciju.

– Reč je o pejsmejkerima bez operativnog reza, koji se implantiraju direktno u zid desne srčane komore kroz desnu femoralnu venu. To predstavlja veliki iskorak, jer pacijenti prolaze kroz manje invazivnu proceduru, uz brži oporavak i manji rizik od komplikacija – objašnjava prof. dr Kostić.

Na Klinici za kardiologiju uveden je i takozvani His-bundle pacing, odnosno fiziološki pejsing.

– To je način stimulacije srca koji je najbliži prirodnom provođenju električnih impulsa kroz srčani mišić. Praktično imitira normalan rad srca i predstavlja jednu od najsavremenijih metoda u ovoj oblasti – kaže Kostić.

Elektrofiziološke procedure uz pomoć kolega sa Dedinja

Još jedan značajan iskorak jeste uvođenje elektrofizioloških procedura, koje se realizuju u saradnji sa stručnjacima Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ i Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

– Veliku zahvalnost dugujem kolegama sa Dedinja i UKCS. Posebno želim da pomenem dr Predraga Cvetkovića i dr Miroslava Nikolića, koji praktično svakog vikenda dolaze i rade elektrofiziološke procedure zajedno sa nama. Zahvaljujući njima, pacijenti sa juga Srbije mogu da dobiju vrhunsku zdravstvenu zaštitu bez odlaska u Beograd – naglašava prof. dr Kostić.

Još jedan značajan iskorak jeste uvođenje elektrofizioloških procedura, koje se realizuju u saradnji sa stručnjacima Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“ i Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Foto: Shutterstock

On dodaje da je razvoj niške kardiologije rezultat kontinuiranih ulaganja.

– Zahvalnost dugujem prethodnoj upravi na čelu sa prof. dr Zoranom Perišićem, koja je započela ozbiljna ulaganja u kardiologiju, ali i sadašnjoj upravi koja je nastavila taj trend. To je omogućilo da danas imamo kapacitete kojima mogu da se pohvale samo veliki centri – navodi on.

Pacijent od 100 godina među onima kojima je ugrađen pejsmejker

Da savremena medicina ne poznaje starosne granice pokazuje i primer pacijenta starog 100 godina, kojem je uspešno ugrađen pejsmejker.

– Imali smo pacijenta od 100 godina kojem je ugrađen pejsmejker. To pokazuje da godine same po sebi nisu prepreka za lečenje. Najvažnije je proceniti opšte stanje pacijenta i primeniti adekvatnu terapiju. Zahvaljujući savremenim metodama, i ljudi u dubokoj starosti mogu imati bolji kvalitet života – kaže prof. dr Kostić.

Kardiovaskularne bolesti i dalje vodeći uzrok smrti

I pored napretka medicine, kardiovaskularne bolesti i dalje predstavljaju najveći zdravstveni problem.

– Naše stanovništvo i dalje je opterećeno kardiovaskularnim bolestima. One su broj jedan kada je u pitanju i obolevanje i smrtnost. Međutim, zahvaljujući modernim procedurama i svim tehnikama koje uvodimo, mortalitet se smanjuje. To je ono što je najvažnije – ističe prof. dr Kostić.

Prema njegovim rečima, niška kardiologija odavno je prevazišla regionalne okvire.

– Sve ono što se radi u svetu radi se i kod nas. Zbog toga smo postali veliki centar, ne samo regionalni, već jedan od značajnijih centara na Balkanu. Pacijenti više ne moraju da odlaze u druge ustanove kako bi dobili najsavremenije lečenje.

Vrućine predstavljaju dodatni rizik za srčane bolesnike, zbog čega lekari savetuju izbegavanje boravka na otvorenom između 11 i 15 časova Foto: Shutterstock

Vrućine dodatni rizik za srčane bolesnike

Prof. dr Kostić upozorava da ekstremne temperature predstavljaju dodatni rizik za hronične bolesnike, posebno one koji imaju problema sa srcem.

– Kao i sve hronične bolesti, i srčani bolesnici osetljivi su na promene atmosferskog pritiska i vremenskih prilika. Posebno su ugroženi pacijenti sa hipertenzijom, srčanom slabošću i oni koji su preležali infarkt miokarda – objašnjava on.

Zbog toga savetuje oprez tokom najtoplijeg dela dana.

Važno – U periodu ekstremnih temperatura, između 11 i 15 časova, trebalo bi izbegavati izlazak na otvoreni prostor. Potrebno je redovno uzimati terapiju, unositi dovoljno tečnosti i izbegavati veće fizičke napore – poručuje prof. dr Kostić.