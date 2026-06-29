Naučnici su otkrili da blokiranje proteina ENPP1 pomoću novog leka može da podstakne regeneraciju oštećenih bubrega, smanji stvaranje ožiljaka i poboljša funkciju organa nakon povrede

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Lek koji je razvila Univerzitetska bolnica u Los Anđelesu (UCLA) i koji je dizajniran da poboljša oporavak srca nakon povrede može pomoći i u oporavku oštećenih bubrega, prema novom istraživanju na miševima. Izvor: Shutterstock

Istraživači su otkrili molekularni put koji izgleda blokira regeneraciju bubrega nakon povrede.

Sposobnost tela da popravi oštećene organe iznenađujuće je ograničena, posebno nakon ozbiljnih povreda srca ili bubrega. Istraživači sa UCLA sada su otkrili da lek prvobitno razvijen da pomogne regeneraciji srčanog tkiva nakon srčanog udara može takođe ubrzati popravku bubrega, što otvara mogućnost novog pristupa lečenju jednog od vodećih svetskih uzroka hroničnih bolesti.

Rezultati istraživanja, objavljeni u časopisu Cell Stem Cell, nadovezuju se na višegodišnje istraživanje laboratorije kardiovaskularnog naučnika Arjun Deb.

Lek koji je razvila Univerzitetska bolnica u Los Anđelesu (UCLA) i koji je dizajniran da poboljša oporavak srca nakon povrede može pomoći i u oporavku oštećenih bubrega Foto: Shutterstock

ENPP1 identifikovan kao ključna prepreka regeneraciji bubrega

Debov tim je otkrio da povređeni bubrezi proizvode protein nazvan ENPP1, koji pokreće metaboličku lančanu reakciju. Ovo remeti proizvodnju energije i funkciju nekoliko tipova ćelija u oštećenom području, usporavajući popravku tkiva. Blokiranje ENPP1 poboljšalo je zarastanje bubrega, smanjilo stvaranje ožiljnog tkiva i ojačalo funkciju bubrega. Grupa je prethodno pokazala da blokiranje ENPP1 takođe poboljšava zarastanje u srcu.

Istraživači su proučavali biopsije bubrega ljudi sa hroničnom bolešću bubrega i pronašli veće nivoe ENPP1 nego u zdravom tkivu. Zatim su hranili miševe hranom toksičnom za bubrege i davali lekove koji oštećuju bubrege i normalnim miševima i miševima koji genetski nisu u stanju da proizvode ENPP1.

Krvni testovi su pokazali da su svi miševi u početku imali naglo povećanje serumskog kreatinina, uree u krvi (BUN) i cistatina C, koji su markeri disfunkcije bubrega. Međutim, nakon četiri nedelje, ti nivoi su mnogo više pali kod miševa koji nisu mogli da proizvode ENPP1 nego kod kontrolnih miševa, što ukazuje na to da se njihovi bubrezi oporavljaju.

AD-NP1 ubrzava zarastanje bubrega kod miševa

Nakon što su potvrdili da blokiranje metaboličkog puta kojim upravlja ENPP1 poboljšava popravku bubrega, naučnici su oštetili bubrege normalnih miševa i tretirali ih lekom AD-NP1. Sedam dana kasnije, tretirani miševi su imali bolju funkciju bubrega, a kasniji pregledi bubrega pokazali su manje ožiljaka.

- Ove životinje su imale daleko bolji ishod. Njihovi bubrezi nisu bili toliko oštećeni, a ćelije bubrega su se više množile - rekla je Deb, profesorka medicine i molekularne, ćelijske i razvojne biologije na University of California, Los Angeles.

Nakon tretmana lekom AD-NP1, miševi su imali bolju funkciju bubrega i manje ožiljaka na tkivu Foto: Shutterstock

Takođe su otkrili da su isti mehanizmi koji su ranije uočeni u srcu prisutni i u bubrezima. Nakon povrede, zdrave ćelije u blizini oštećenog tkiva pokušavaju da se razmnožavaju, ali metabolički signali iz povređenog područja ometaju efikasnu regeneraciju i oporavak bubrega.

Monoklonska antitela ciljaju ENPP1 za popravku organa

AD-NP1 je u potpunosti razvijen na UCLA od strane Debove grupe koristeći javna sredstva. To je monoklonsko antitelo, laboratorijski genetski modifikovan protein dizajniran da deluje kao prirodna antitela koja proizvodi imuni sistem. Dok imuni sistem proizvodi antitela koja se vezuju za određene patogene i onesposobljavaju ih, AD-NP1 je genetski modifikovan da cilja ljudski ENPP1 i nijedan drugi ljudski protein.