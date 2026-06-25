Istraživači su korak bliže razvoju vakcine ili terapije za virus Zapadnog Nila. Proučavajući uzorke krvi osoba koje su preživele ovu bolest, naučnici su identifikovali antitela koja bi mogla da pomognu u rešavanju ove značajne medicinske potrebe, navodi se u izveštaju objavljenom u časopisu Immunity. Reprodukujući antitela u laboratorijskim uslovima, otkrili su da jedno od njih, nazvano W010, prepoznaje i napada protein na omotaču virusa koji mu omogućava da se veže za ćelije domaćina i izazove infekciju.

Terapija antitelom W010 zaštitila je miševe kada je primenjena pre izlaganja virusu, ali i do pet dana nakon infekcije virusom Zapadnog Nila. Drugo antitelo, W014, pokazalo se efikasnim ne samo protiv virusa Zapadnog Nila već i protiv drugih ortoflavivirusa, uključujući viruse japanskog encefalitisa, encefalitisa doline Mari, encefalitisa Sent Luisa i Usutu virusa.