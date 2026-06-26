Najizraženija veza uočena je između ubrzanog starenja i raka pluća i debelog creva

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Rak se decenijama smatrao bolešću starijeg životnog doba, ali lekari širom sveta poslednjih godina beleže sve više obolelih u dvadesetim, tridesetim, četrdesetim i ranim pedesetim godinama. Novo istraživanje naučnika sa Univerziteta Vašington u Sent Luisu ukazuje na moguće objašnjenje - mlađe generacije biološki stare brže nego prethodne, što bi moglo da povećava rizik od razvoja raka u ranijem životnom dobu.

Studija, objavljena u časopisu Nature Medicine, pokazala je da biološka starost, odnosno stvarno stanje tkiva, organa i telesnih sistema, može biti važniji pokazatelj rizika od bolesti od hronološke starosti. Tako dve osobe koje imaju isti broj godina mogu biti biološki različito stare, u zavisnosti od genetike, načina života i uticaja okoline.

Šta je pokazalo istraživanje?

Istraživači su analizirali zdravstvene podatke više od 154.000 učesnika iz britanske baze UK Biobank i više od 10.000 ispitanika uključenih u američki program All of Us. Procenjivali su ukupno biološko starenje organizma, ali i starenje pojedinih organa pomoću biomarkera iz krvi.

Rezultati su pokazali jasan generacijski obrazac. U Velikoj Britaniji osobe rođene između 1965. i 1974. godine bile su biološki starije od onih rođenih između 1950. i 1954. kada su upoređene u istoj životnoj dobi. U SAD je razlika bila još izraženija - učesnici rođeni između 1990. i 1999. imali su znatno izraženije znake biološkog starenja od generacije rođene između 1965. i 1969. godine.

Rak pluća, posebno najčešći tip koji se zove nemikrocelijski karcinom pluća (NSCLC), može dugo da se razvija bez jasnih simptoma Foto: create jobs 51/Shutterstock

Ubrzano biološko starenje bilo je povezano sa osam odsto većim rizikom od ranog razvoja solidnih tumora, dok su osobe sa najizraženijim znakovima biološkog starenja imale 15 odsto veći rizik od obolevanja u odnosu na ispitanike sa najnižim biološkim uzrastom. Ova povezanost zadržala se i nakon što su istraživači uzeli u obzir nasledni genetski rizik za rak.

Najizraženija veza uočena je između ubrzanog starenja imunog sistema i raka pluća, kao i između ubrzanog starenja masnog tkiva i raka debelog creva.