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Univerzitetski klinički centar Niš privod kraju pripreme za otvaranje bolničke banke krvi. Na ovaj način krv će biti dostupn odmah, onda kada je pacijentima najpotrebnija.

Lakri napominju da će nova organizacija rada omogućiti bržu reakciju u hitnim slučajevima, veću efikasnost lečenja i viši nivo bezbednosti pacijenata, čime će biti unapređeno funkcionisanje zdravstvenog sistema.

Investicija u život

Direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, istakao je da je cilj da krv bude dostupna bez čekanja.

 - Obezbedili smo da krv čeka pacijenta, a ne pacijent krv. Ovo je investicija u život, jer krv život znači - rekao je Lazarević.

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Direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, istakao je da je cilj da krv bude dostupna bez čekanja. Foto: Kurir Televizija

Otvaranjem bolničke banke krvi UKC Niš uvodi novi standard u zbrinjavanju pacijenata, posebno u urgentnim i životno ugrožavajućim stanjima, kada su brzina reakcije i pravovremena transfuzija od presudnog značaja.

Izvor: Glas juga\ zdravlje. kurir.rs

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