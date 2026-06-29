Kontinuirani ultrazvuk niskog intenziteta može uticati na imune ćelije i podstaći smanjenje upale uz bolje zarastanje tkiva nakon povreda zglobova

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Nova studija pokazuje da kontinuirani ultrazvuk niskog intenziteta može promeniti način na koji se ponašaju ključne imune ćelije, smanjujući hroničnu upalu i podstičući zarastanje tkiva nakon povreda zglobova. Ovaj pristup mogao bi da pomogne u sprečavanju razvoja posttraumatskog osteoartritisa.

Milioni ljudi svake godine zadobiju povrede zglobova koje mogu pokrenuti dugotrajnu upalu. Umesto da se nakon povrede fokusira na oporavak, imuni sistem kod nekih ljudi ostaje u stanju upale, što vremenom oštećuje hrskavicu i povećava rizik od posttraumatskog osteoartritisa. Ovaj oblik bolesti čini oko jedan od osam slučajeva osteoartritisa i često se razvija godinama nakon povrede.

Istraživači sa Univerziteta Alabama u Hantsvilu (UAH) otkrili su da bi kontinuirani ultrazvuk niskog intenziteta mogao da prekine ovaj proces tako što podstiče imune ćelije da pređu iz stanja koje održava upalu u stanje koje pomaže obnavljanju tkiva.

Studija, objavljena u časopisu „Nature Scientific Reports“, proučavala je uticaj ultrazvuka na makrofage – imune ćelije koje imaju ključnu ulogu i u nastanku upale i u procesu zarastanja.

Upala zglobova može dovesti do oštećenja tkiva i dugotrajnih problema u pokretljivosti ako se ne smanji na vreme Foto: Shutterstock

Ključnu ulogu imaju makrofagi

Nakon povrede organizam aktivira dve vrste makrofaga. Makrofagi tipa M1 uklanjaju oštećeno tkivo i pokreću upalu, dok makrofagi tipa M2 podstiču zarastanje i oporavak. Problem nastaje kada M1 ćelije ostanu predugo aktivne, jer tada produžavaju upalu i doprinose propadanju zglobova.

- Pomeranje makrofaga ka stanju sličnom M2 važno je jer može smanjiti hroničnu upalu i istovremeno podstaći zarastanje oštećenih zglobova. Naši rezultati pokazuju da kontinuirani ultrazvuk niskog intenziteta može doprineti upravo toj promeni - objasnila je dr Anuradha Subramanijan, koja je predvodila istraživanje.

Prema rečima istraživača Roja, posttraumatski osteoartritis je delom posledica dugotrajne upale koja sprečava normalnu obnovu tkiva. Zbog toga je njihov tim želeo da ispita da li neinvazivni ultrazvuk može da utiče na ponašanje imunih ćelija bez upotrebe lekova.

Rezultati obećavaju

Kako bi što vernije simulirali stanje u povređenom zglobu, naučnici su koristili molekule koji nastaju razgradnjom tkiva i analizirali promene u aktivnosti gena makrofaga nakon ultrazvučnog tretmana.

Rezultati su pokazali da ultrazvuk smanjuje markere povezane sa upalom, dok istovremeno povećava markere karakteristične za makrofage koji podstiču zarastanje.

Ultrazvuk niskog intenziteta istražuje se kao neinvazivna metoda koja može uticati na smanjenje upale i poboljšanje procesa zarastanja tkiva Foto: Shutterstock

Iako je istraživanje za sada sprovedeno samo u laboratoriji, naučnici smatraju da bi ovaj pristup u budućnosti mogao da dopuni postojeće terapije i pomogne u usporavanju razvoja osteoartritisa nakon povreda zglobova.