Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Slušaj vest

Od utorka, 30. juna, građani Niša i okoline biće u mogućnosti da direktnim pozivima na mobilne telefone direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš, Milana Lazarevića, i njegovih pomoćnika prijave probleme, primedbe ili zatraže pomoć.

Dr Milan Lazarević kaže da se na ovaj način menja sistem u kojem „pacijent više ne čeka, već sistem reaguje“.

- Pacijent mora da bude uvažen i siguran da je dobio pravovremenu i vrhunsku zdravstvenu uslugu u državnom zdravstvu - naglašava dr Lazarević.

U funkciji će biti pet službenih telefonskih brojeva: 064/872-4752, 064/872-4753, 064/872-4754, 064/872-4755 i 064/872-4756.