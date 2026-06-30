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Od utorka, 30. juna, građani Niša i okoline biće u mogućnosti da direktnim pozivima na mobilne telefone direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš, Milana Lazarevića, i njegovih pomoćnika prijave probleme, primedbe ili zatraže pomoć.

Dr Milan Lazarević kaže da se na ovaj način menja sistem u kojem „pacijent više ne čeka, već sistem reaguje“.

- Pacijent mora da bude uvažen i siguran da je dobio pravovremenu i vrhunsku zdravstvenu uslugu u državnom zdravstvu - naglašava dr Lazarević.

U funkciji će biti pet službenih telefonskih brojeva: 064/872-4752, 064/872-4753, 064/872-4754, 064/872-4755 i 064/872-4756.

Izvor: juznevesti.com/ zdravlje. kurir.rs

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