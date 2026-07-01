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Određeni konzervansi koji se dodaju hrani mogu da imaju uticaj na rast krvnog pritiska. Nova studija objavljena u časopisu European Heart Journalpokazala je da je hrana sa većim količinama konzervansa faktor rizika za razvoj hipertenzije (povišenog krvnog pritiska), a u pojedinim slučajevima i kardiovaskularne bolesti. Stručnjaci se slažu da izbor minimalno prerađene hrane, voća, povrća, integralnih žitarica i nemasnih izvora proteina, može u bitnoj meri da doprinese zdravlju srca i regulisanju krvnog pritiska.

Šta su konzervansi?

Konzervansa ima u hlebu, prelivima za salatu, gaziranim pićima. Konzervansi su hemijske ili prirodne supstance koje se dodaju hrani kako bi se usporilo ili onemogućilo njeno kvarenje. Bez konzervansa mnoge namirnice bi imale izuzetno kratak rok trajanja.

Studiju su sproveli istraživači Francuskog nacionalnog instituta za zdravlje i medicinska istraživanja (Inserm). Oni su analizirali podatke više od 112.000 odraslih učesnika uključenih u NutriNet-Santé, jednu od najvećih dugoročnih studija o ishrani na svetu.

Konzervansa ima u hlebu, prelivima za salatu, gaziranim pićima Foto: Shutterstock





Učesnici su redovno prijavljivali šta jedu, uključujući i konkretne robne marke proizvoda, što je istraživačima omogućilo da procene njihovu izloženost konzervansima u hrani. Zdravstveno stanje ispitanika praćeno je tokom gotovo osam godina.

Veći rizik od razvoja hipertenzije

U poređenju sa osobama koje su unosile najmanje konzervanasa, ispitanici sa najvećim unosom imali su 24 odsto veći rizik od razvoja hipertenzije. Istraživači su identifikovali osam često korišćenih konzervanasa koji su povezani sa većom učestalošću hipertenzije, među kojima su kalijum-sorbat, natrijum-nitrit, limunska kiselina i askorbinska kiselina.

Kada su analizirali različite vrste konzervanasa, istraživači su utvrdili da je visok unos neantioksidativnih konzervanasa, poput natrijum-nitrita i sorbata koji se koriste u prerađenom mesu i pakovanoj hrani, povezan sa 29 odsto većim rizikom od hipertenzije i 16 odsto većim rizikom razvoja kardiovaskularnih bolesti.

S druge strane, visok unos antioksidativnih konzervanasa, uključujući askorbinsku kiselinu (vitamin C), limunsku kiselinu i ekstrakt ruzmarina, bio je povezan sa 22 odsto većim rizikom od razvoja hipertenzije.

Redovno merenje pritiska ključno je za rano otkrivanje i kontrolu hipertenzije Foto: Shutterstock

Gde ih ima najviše?

Ovi konzervansi se najčešće nalaze u pakovanoj i ultra-prerađenoj hrani, kao što su:

prerađene mesne prerađevine (slanina, suhomesnati proizvodi i viršle),

hleb,

industrijski proizvedene grickalice,

začini, sosovi i prelivi za salatu,

gotova jela,

gazirana bezalkoholna pića.

Određeni konzervansi mogu da promene sastav crevne mikrobiote ili utiču na funkciju jetre Foto: Shutterstock

Povezanost, ali ne i uzročno-posledična veza

Ova opservaciona studija ukazuje na povezanost između određenih konzervanasa u hrani i zdravlja srca, ali ne dokazuje da oni direktno izazivaju povišen krvni pritisak.